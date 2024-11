Kohlrabi-Cremesuppe: eine leichte und gesunde Mahlzeit

Voller Vitamine und Mineralien: Die unscheinbare Knolle ist ein typisch deutsches Gemüse. Nirgendwo sonst wird sie auf der Welt in so großer Menge verspeist wie in Deutschland. Kein Wunder, dass das Wort Kohlrabi ins Englische oder Russische übernommen wurde, um die gesunde Kohlsorte zu bezeichnen. Im Gegensatz zu anderen Kohlsorten verzehren wir nicht die Blätter, sondern einen Teil der verdickten Sprossachse, die oberirdisch wächst.

Kohlrabi-Cremesuppe: die Superknolle in Aktion

Dabei ist er recht anspruchslos und gedeiht schnell. Da der Kohlrabi hauptsächlich im deutschsprachigen Raum angepflanzt wird, punktet das Gemüse aufgrund der kurzen Transportwege auch in Sachen Nachhaltigkeit. Bei Exemplaren aus biologischer Landwirtschaft kannst du dir sicher sein, dass auf Pestizide verzichtet wurde. So tust du mit unserer Kohlrabi-Cremesuppe nicht nur der Umwelt, sondern auch deiner Gesundheit etwas Gutes.

Lagere den Kohlrabi im Kühlschrank, eingeschlagen in ein feuchtes Tuch. So verhinderst du, dass er holzig wird, und hältst ihn frisch und knackig. Übrigens kannst du die Blätter des Kohlrabis ebenfalls verzehren, zum Beispiel als Salatbeilage. Sie sind sogar noch vitaminreicher als die eigentliche Knolle. Doch auch sie punktet mit vielen gesunden Nährstoffen. Hättest du gedacht, dass der Kohlrabi mehr Vitamin C enthält als Zitronen und Orangen? Schon 100 g Kohlrabi decken den Tagesbedarf.

Außerdem enthält Kohlrabi sehr viel Magnesium, das wichtig für die normale Funktion des Nervensystems ist. Darüber hinaus enthält Kohlrabi viele Ballaststoffe, die für eine gesunde Verdauung wichtig sind. Apropos Verdauung: Kohl verursacht bei vielen Menschen Blähungen. Im Vergleich zu anderen Sorten wird der Kohlrabi aber besser vertragen. Außerdem wird unsere Kohlrabi-Cremesuppe püriert, sodass die Ballaststoffe zerkleinert und damit besser verdaulich werden.

Hast du Lust auf mehr Kohlrabi? Dann probiere doch unsere Kohlrabi-Kartoffel-Suppe. Schön knackig ist unser Kohlrabi-Apfel-Salat. Und eine leckere Kreation mit einem Verwandten des Kohlrabis ist unsere cremige Rosenkohlsuppe.