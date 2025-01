Vegane Kohlrouladen mit Walnüssen: ein alter Klassiker in neuer Form

Kohlrouladen verbinde ich irgendwie vor allem mit meiner Oma. Gemütlichkeit, Vertrautheit, aber was die Rouladen angeht irgendwie auch ein wenig „veraltet“. Kohlrouladen mit Walnüssen haben neuen Schwung in dieses klassische Rezept gebracht. Mit der würzigen Füllung kommt ein spannender Twist in die Wirsingblätter, der garantiert auch Nicht-Veganern schmeckt. Die Soße auf Walnussbasis rundet das Gericht am Ende perfekt ab.

Kohlrouladen mit Walnüssen sind leichter zubereitet als gedacht

Die Füllung für die Kohlrouladen mit Walnüssen zuzubereiten, ist einfacher als du denkst. Einzig das Blanchieren der Wirsingblätter könnte vielleicht ein wenig Geschick erfordern, aber auch das bekommst du garantiert ohne Probleme hin.

Stell dir dazu am besten eine Schüssel mit Eiswürfeln und kaltem Wasser bereit. Lege dir acht Wirsingblätter parat, wasche sie und gib sie für vier bis fünf Minuten in kochendes Wasser. Tauche sie danach direkt in das Eiswasser. Dadurch wird der Kochvorgang gestoppt und die Blätter behalten ihre Farbe, ihren Geschmack und ihre Struktur. Das sieht nicht nur schön aus und schmeckt am Ende besser, es wird dir auch das Einrollen mit der Füllung einfacher machen.

Damit hast du das Schwierigste auch schon geschafft und du kannst die Füllung vorbereiten. Dafür musst du nur die entsprechenden Zutaten schälen, kleinhacken und nach und nach in einer Pfanne anbraten. Anschließend kommt alles in deine Wirsingblätter und die wiederum in einer Auflaufform in den vorgeheizten Backofen.

Während die Kohlrouladen fertig garen, kannst du die Soße vorbereiten. Schneide dafür die entsprechenden Zutaten klein, schwitze sie an und püriere sie am Ende mit einem Pürierstab 🛒, bis die Soße die von dir gewünschte Cremigkeit besitzt. Sobald die Kohlrouladen bereit sind, richte sie paarweise auf einem Teller an, übergieße sie mit der Soße und lass es dir schmecken!

Kohlrouladen mit Walnüssen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Stück Kochutensilien 1 Küchengarn Zutaten 1x 2x 3x 1 Wirsing

200 g Karotten

200 g Knollensellerie

2 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

180 g Walnüsse

2 EL Rapsöl

2 EL Tomatenmark

4 EL Sojasoße

3 EL Senf

Pfeffer nach Geschmack

300 ml Gemüsebrühe

50 ml Apfelsaft

200 ml Soja-Cuisine

Salz nach Geschmack Zubereitung Bereite eine Schale mit Eiswasser zum Abschrecken der Wirsingblätter vor.

Löse 8 Wirsingblätter und blanchiere sie etwa 4-5 Minuten in kochendem Wasser. Schrecke sie anschließend im Eiswasser ab. Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor.

Schäle Karotten, Sellerie, 1 Zwiebel, Knoblauchzehen und hacke alles klein.

Hacke 100 g Walnüsse klein und röste sie in einer beschichteten Pfanne kurz an. Nimm sie wieder aus und gib 1 EL Öl in die Pfanne. Schwitze Zwiebel, Karotten und Sellerie kurz an. Packe Knoblauch und Tomatenmark dazu und brate es kurz mit an. Gieße zuletzt die Sojasoße, 2 EL Senf und etwas Pfeffer sowie die Walnüsse dazu. Brate alles zusammen weiter an und lass es anschließend etwas abkühlen.

Tupfe die blanchierten Wirsingblätter ordentlich ab und entferne den dicken Teil des Strunks. Lege etwa 2 EL der Gemüsefüllung auf das untere Ende der Wirsingblätter. Lass dabei ca. 2 cm Platz zum Rand. Klappe die Seiten über die Füllung und rolle es zu einer Roulade auf. Binde sie mit Küchengarn fest.

Fette eine Auflaufform ein. Lege die fertigen Rouladen nebeneinander in die Form und bestreiche sie mit Öl und gare sie für 30 Minuten im Backofen.

Schäle für die Soße eine Zwiebel und hacke sie klein. Hacke die restlichen 80 g Walnüsse ebenfalls klein. Erhitze 1 EL Öl und schwitze die Zwiebeln an, bis sie glasig werden. Gib die Walnüsse dazu und lösche es mit der Gemüsebrühe und dem Apfelsaft ab. Koche die Mischung einmal auf.

Rühre die Sojacreme und 1 EL Senf dazu und schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab. Schütte die Soße in einen passenden Behälter und püriere sie nach Belieben fein.

