Kokos-Aprikosen-Schnitten mit weißer Schokolade: gesund & lecker

Diese Kokos-Aprikosen-Schnitten sorgen in unserer Redaktion für Furore. Wie in jedem guten Büro ist man hier einer leckeren Sünde aus Zucker und Schokolade nicht abgeneigt, Gesundem aber genauso wenig. Und wenn sich beides kombinieren und das schlechte Gewissen so in Schach halten lässt, dann sind sowohl Genießer als auch Gesundheitsbewusste glücklich. Selbst die ernährungstechnisch Eingeschränkten kommen auf ihre Kosten. Aber machen wir’s nicht kompliziert. Das Wichtigste ist: Diese Schnitten sind zum Anbeißen!

Kokos-Aprikosen-Schnitten: immer eine gute Idee

Ob als Snack zwischendurch, zum Nachmittagskaffee oder als Büro-Mitbringsel: Diese Kokos-Aprikosen-Hafer-Schnitten schmecken und begeistern! Sie lassen sich leicht transportieren und können auch gut auf Vorrat hergestellt werden, da sie im Kühlschrank einige Tage frisch bleiben. Praktischerweise bleibt der Ofen aus, lediglich kühlen musst du sie.

Diese Kokos-Aprikosen-Hafer-Schnitten sind nicht nur einfach herzustellen, sondern auch vollgepackt mit wertvollen Nährstoffen. Haferflocken, getrocknete Aprikosen, Kokosraspeln und gemahlene Mandeln sind nicht nur sättigend, sondern auch nahrhaft. Für den spaßigen Schlemmer-Faktor sorgt ein knackiger Überzug aus wunderbarer weißer Schokolade.

Durch das Einweichen der Aprikosen in Orangensaft oder Apfelsaft werden sie schön saftig, und ihr fruchtiges Aroma kommt besonders gut zur Geltung. Aprikosen geben den Schnitten eine schöne Textur und machen die Kokos-Aprikosen-Schnitten angenehm süß, ohne dass viel zusätzlicher Zucker nötig ist. Wenn du Lust hast, kannst du das Rezept variieren. Getrocknete Pflaumen würden sich sicher auch gut machen. Und Veganer können mitnaschen, wenn du zu veganer Schokolade für die Kuvertüre greifst und Ahornsirup anstelle des Honigs verwendest.

Kokos-Aprikosen-Schnitten Ann-Katrin 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Backform, 20 x 20 cm Zutaten 1x 2x 3x 150 g getrocknete Aprikosen

100 ml Orangensaft zum Einweichen

80 g Haferflocken

80 g Kokosraspeln

80 g gemahlene Mandeln

2 EL Honig

1 TL Vanilleextrakt online z.B. hier 🛒

1 Prise Salz

150 g weiße Schokolade für den Überzug Zubereitung Schneide die getrockneten Aprikosen in kleine Stücke und lege sie in eine Schüssel. Gieße den Orangensaft oder Apfelsaft darüber und lasse die Aprikosen etwa 30 Minuten einweichen.

Lass die Aprikosen gut abtropfen und hacke sie fein.

Gib die gehackten Aprikosen, Haferflocken, Kokosraspeln, gemahlene Mandeln, Ahornsirup oder Honig, Vanilleextrakt und eine Prise Salz in eine Schüssel. Mische alles gut durch, bis eine formbare, leicht klebrige Masse entsteht.

Lege eine Backform mit Backpapier aus. Drücke die Aprikosen-Kokos-Masse gleichmäßig in die Form und glätte die Oberfläche, damit die Schnitten später eine gleichmäßige Höhe haben.

Stelle die Form für ca. 15 Minuten in den Kühlschrank, damit die Masse fest wird.

Hacke die weiße Schokolade in kleine Stücke und schmelze sie über einem heißen Wasserbad, bis sie glatt und flüssig ist.

Gieße die geschmolzene weiße Schokolade über die gekühlte Aprikosen-Kokos-Masse und verteile sie gleichmäßig. Stelle die Form wieder in den Kühlschrank, bis die Schokolade fest ist.

Wenn die Schokolade fest ist, nimm die Masse aus der Form und schneide sie mit einem Messer in gleichmäßige Schnitten.

