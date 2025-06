Kokos-Himbeer-Energy-Balls: klein, rund und im Nu vernascht

Du hast einen langen Tag vor dir und möchtest nicht zu Schokolade und Co. greifen, wenn sich der Magen knurrend zu Wort meldet? Für solch einen Fall haben wir die beste Lösung: Energy-Balls. Die kleinen runden Kugeln sind so klein und unauffällig, dass du sie dir auch unbemerkt in einem Meeting schnell in den Mund stecken kannst. Und fix gemacht sind sie außerdem. Vorhang auf für unsere süßen Kokos-Himbeer-Energy-Balls.

Kokos-Himbeer-Energy-Balls: einfaches Rezept

Es ist Himbeer-Saison. Auf dem Markt lachen uns die roten Beeren verführerisch an. Ihnen zu widerstehen fällt da nicht leicht. Auch bei uns ist ein Schälchen davon im Einkaufskorb gelandet. Zur Qualitätskontrolle muss natürlich zu Hause die eine oder andere Beere erst einmal probiert werden. Soviel ist klar. Aus dem Rest zaubern wir kleine Energy-Balls, die wir mit Kokos verfeinern.

Energy-Balls sind süße Kugeln auf Basis von Haferflocken und ein toller Snack für Zwischendurch. Denn sie machen satt und werden ohne Industriezucker zubereitet. Zum Süßen reicht uns ein Schuss Honig. Der sorgt außerdem dafür, dass die Masse klebrig genug wird, um daraus Kugeln zu formen.

Für den kleinen Snack zerdrückst du einfach frische Himbeeren und mischst sie mit Haferflocken, Kokosraspeln, Honig, geschmolzenem Kokosöl, Vanilleextrakt und Salz. Verrühre alle Zutaten zu einer glatten, klebrigen Masse. Aus der formst du dann etwa walnussgroße Kugeln. Die wälzt du anschließend noch in Kokosraspeln und lässt sie rund 30 Minuten im Kühlschrank fest werden.

Im Kühlschrank halten sich die Bällchen etwa eine Woche. Sie sind perfekt für Ausflüge, als Snack für Büro, Uni oder Schule oder für die Fahrt in den Urlaub. Das Beste: Sie lassen sich gut im Voraus vorbereiten und es gibt sie in zig verschiedenen Geschmacksrichtungen, sodass garantiert für jeden etwas dabei ist.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Für Abwechslung beim Snacken sorgen unter anderem diese frischen Limetten-Energy-Balls, Energy-Balls mit muntermachendem Matcha oder diese Karotten-Sesam-Bällchen.

Kokos-Himbeer-Energy-Balls Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 16 Zutaten 1x 2x 3x 80 g Himbeeren frisch oder TK

100 g zarte Haferflocken

60 g Kokosraspeln plus etwas mehr zum Wälzen

2 EL Honig

2 EL Kokosöl geschmolzen, online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Vanilleextrakt

1 Prise Salz Zubereitung Gib die Himbeeren in eine Schale und zerdrücke sie leicht mit einer Gabel. Füge dann die Haferflocken und 60 g Kokosraspeln hinzu.

Füge außerdem Honig, geschmolzenes Kokosöl, Vanilleextrakt und eine Prise Salz hinzu.

Vermenge alles gründlich mit einem Löffel oder den Händen zu einer leicht klebrigen, formbaren Masse.

Rolle aus der Masse mit leicht angefeuchteten Händen etwa walnussgroße Kugeln und wälze sie anschließend in Kokosraspeln.

Lege die Energy-Balls für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank, damit sie fest werden.

Bewahre die fertigen Kugeln in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank auf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.