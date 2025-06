Saftiger Kokos-Limetten-Kuchen aus der Kastenform

Einige Geschmackskombinationen sind einfach unübertrefflich. Pfirsich und Maracuja, Banane und Erdbeere – sie ergänzen sich wie füreinander geschaffen. An der Spitze dieser Liste steht jedoch die unwiderstehliche Harmonie von Kokosnuss und Limette. Diese beiden Aromen vereinen sich zu einem perfekten Duo und verleihen jedem Dessert eine erfrischend tropische Note. Heute möchten wir diese einzigartige Kombination mit einem köstlichen Kastenkuchen feiern. Unser Kokos-Limetten-Kuchen besticht nicht nur durch seinen Geschmack, sondern auch durch seine einfache Zubereitung.

Kastenkuchen in Hochform: So backst du Kokos-Limetten-Kuchen

Einfache Kastenkuchen sind auf der Liste meiner Back-Favoriten ganz weit oben. Sie gehen schnell, brauchen keine abgedrehten Zutaten und schmecken saftig und aromatisch. Die backsteinförmigen Kuchen stecken voller Aroma und sind meist in unter einer Stunde fertig. So auch dieser Kokos-Limetten-Kuchen. Er bekommt durch den Einsatz von Kokosflocken eine körnige, aber dennoch saftige Struktur und die Geschmackskombination erinnert an Strand und Meer. Ein absoluter Star auf der Kuchentafel!

Die Zubereitung des Kokos-Limetten-Kuchens funktioniert ähnlich wie die bei deinem klassischen Zitronenkuchen: Der Teig wird in einer Kastenform gebacken und dann mit einer Glasur aus Saft und Puderzucker versehen. In unserem Fall verwenden wir Limettensaft statt Zitronensaft. Stelle hierbei sicher, dass der Kuchen wirklich ganz abgekühlt ist, bevor du ihn glasierst, sonst bleibt die Glasur nicht am Kuchen haften. Streust du danach noch etwas abgeriebene Limettenschale (Achtung: verwende Bio-Limetten!) über den Kokos-Limetten-Kuchen, schöpfst du wirklich das volle Aroma der kleinen grünen Zitrusfrüchte aus.

Kokos-Limetten-Kuchen verleiht wirklich jeder Kaffeetafel das tropische Etwas. Besonders an verregneten, grauen Sonntagen zaubert der Kuchen sprichwörtlich die Sonne auf den Teller. Probiere auch unsere anderen Kuchenrezepte für Kaffee-Kuchen-Runden, die wirklich in Erinnerung bleiben. Zitronen-Pistazien-Kuchen verleiht dem Kuchen-Klassiker einen edlen Twist. Earl Grey Kuchen ist besonders etwas für teeliebende Menschen. Aber es muss nicht immer ausgefallen sein. Falls du lieber etwas Altbekanntes backen möchtest, ist hier das Rezept für einen ganz klassischen Marmorkuchen.

Kokos-Limetten-Kuchen Nele 4.19 ( 16 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (30 cm, online z.B. hier 🛒 1 Kastenform Zutaten 1x 2x 3x 200 g Butter

200 g Zucker

4 Eier

1 EL Kokos-Rum optional

250 g Mehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

60 g Kokosflocken plus 2 EL für die Deko

2 Bio-Limetten

50 g Puderzucker Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schlage die Butter mit dem Zucker schaumig auf. Gib nach und nach die Eier hinzu. Schmecke mit Kokos-Rum ab.

Vermische in einer zweiten Schüssel Mehl, Backpulver, die Prise Salz und die Kokosflocken gut. Reibe die Schale der Limetten ab und gib diese auch hinzu. Rühre die Mischung unter den Butter-Mix.

Fülle den Teig in eine Kastenform und backe den Kuchen etwa 35 Minuten, bis die Stäbchenprobe sauber herauskommt.

Presse die Limetten aus und vermische den Saft mit dem Puderzucker.

Glasiere den abgekühlten Kuchen. Bestreue ihn mit Kokosraspeln.

