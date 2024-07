Quinoa zum Frühstück? Auf jeden Fall! Rezept mit Kirschen und Kokos

Juli ist Kirschenzeit! Ringsherum strahlen sie uns an – saftig und rot von den Ständen am Markt, in den Geschäften und natürlich direkt vom Kirschbaum. Wenn du auch ein Fan dieser süßen Früchtchen bist und auch für Porridge schwärmst, dann ist dieses Rezept hier was für dich: Kokosnuss-Kirsch-Quinoa. Ein Gericht, das du lieben wirst und das sich auch noch super fürs Büro eignet.

Dieser Kokosnuss-Kirsch-Quinoa bringt viel Energie für den Tag

Porridge zum Frühstück schlägt einfach alles. Wenn’s mal schnell gehen muss und du lange satt sein willst, ist der Kokosnuss-Kirsch-Quinoa die perfekte Wahl: Ratzfatz zubereitet und dabei so lecker und praktisch. Auch als Dessert nach einem herzhaften Essen oder sogar als reichhaltiger Snack am gemütlichen Sonntag mit Nüssen und frischen Früchten ist dieses Quinoa-Porridge der Hit. Warm serviert, hält es dich den ganzen Morgen satt und zufrieden.

Du nimmst Quinoa, vermengst ihn mit herrlich duftenden Kokosraspeln und kochst das Ganze in einer Pflanzenmilch, die beide Geschmäcker vereint. Etwas Süßungsmittel deiner Wahl hinzufügen und schon köchelt’s vor sich hin. Nach dem Kochen lässt du deine Mischung ein wenig ruhen, sodass sie schön aufquellen kann. Für den finalen Touch schichtest du den warmen Quinoa in deine liebste Schüssel, kippst etwas Kokosjoghurt darüber und krönst das Ganze mit den Kirschen. Für die Optik kannst du noch ein paar Kokosraspeln obendrauf streuen. Egal, ob als Mittagessen, Nachspeise oder Powerfrühstück – dieser Kokosnuss-Kirsch-Quinoa ist einfach und flexibel.

Du suchst nach noch mehr Frühstücksinspiration? Probiere auch diese leckeren French-Toast-Waffeln zum Frühstück. Diese Pancakes funktionieren ganz ohne Mehl. Und mit diesen gesunden Muffins startest du fit in den Tag. Probiere es unbedingt mal aus!