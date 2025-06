So aromatisch haben Hackbällchen noch nie geschmeckt

Hackbällchen sind einfach optimal. Sie eignen sich zu jeder Mahlzeit, sind perfekt als Proviant für unterwegs geeignet und schmecken Groß und Klein zugleich. Noch besser werden die kleinen Bällchen, wenn sie mit besonderen Aromen verfeinert werden. Hier kommen Kräuter-Hackbällchen ins Spiel. Sie sind wirklich unheimlich lecker und machen sich gut zu Grillpartys, einem Picknick im Wald oder auch einfach nur so.

Kräuter-Hackbällchen: einfach zubereitet, unheimlich lecker

Buletten sind ein echtes Hit-Essen meiner Kindheit. Die besten machte unumstritten meine Oma, die aus Hack, Senf, Zwiebeln du Semmelbröseln eine Masse anmischte, von der wir Kinder gar nicht genug bekommen konnten. Dann verschwanden Hackbällchen für einige Zeit von meiner Speisekarte. Zumindest, bis mein Vater eines Tages mit einem neuen Rezept um die Ecke kam: Kräuter-Hackbällchen.

Kräuter-Hackbällchen verwenden einige der Zutaten, die in Fleischklößchen nicht fehlen dürfen (Fleisch, Zwiebeln, Semmelbrösel), verleiht ihnen aber einen absolut köstlichen Twist. Diesen bekommen sie durch frische Kräuter, die du klein schneidest und unter die Masse knetest. Welche Kräuter gut passen? Im Grunde alle, aber ich mag am liebsten Minze, Koriander und Petersilie. Zusammen ergeben diese die perfekte Mischung an aromatisch und erfrischend.

Dazu servieren wir gern einen Joghurt-Tahini-Dip, den wir fix aus Joghurt, Tahini, Zitronensaft und Salz zusammenrühren. Auf einem Teller angerichtet, sehen die grünen Bällchen gleich noch viel besser aus.

Natürlich kannst du bei der Auswahl der Kräuter ganz nach deinem persönlichen Geschmack gehen. Du magst keinen Koriander? Dann ersetze ihn durch mehr Petersilie. Oder probier doch mal Kräuter-Hackbällchen mit Basilikum und Schnittlauch. Ein Gedicht!

Kräuter-Hackbällchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Handvoll frische Petersilie

1 Handvoll frische Minze

1 Handvoll frischer Koriander optional

500 g gemischtes Hackfleisch

1 Ei

3-4 EL Semmelbrösel

Salz und Pfeffer

Öl zum Braten Für den Dip: 200 g griechischer Joghurt

2 EL Tahin

1/2 Zitrone

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehe und hacke beides sehr fein. Zupfe die Kräuter ab, wasche sie und schneide sie klein.

Gib das Hackfleisch in eine Schüssel. Füge Zwiebel, Knoblauch, Ei, Semmelbrösel nach Bedarf und Kräuter hinzu. Würze die Masse mit Salz und Pfeffer.

Knete alles mit den Händen oder einem Löffel gut durch, bis sich alle Zutaten gleichmäßig vermischt haben. Forme nun mit feuchten Händen kleine Bällchen.

Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne 🛒 . Brate die Hackbällchen bei mittlerer Hitze rundherum goldbraun und gar – das dauert etwa 10-12 Minuten.

Bereite derweil den Dip zu, indem du alle Zutaten miteinander vermischst und mit Salz und Pfeffer abschmeckst.

