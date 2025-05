Kräuter-Hummus: frühlingshafter Dip mit Star-Potential

Dips, Dips, wir alle wollen Dips! Schließlich wird so ziemlich alles besser, wenn man es nur in eine köstlich gewürzte Masse taucht. Wer Lust hat, mal etwas anderes auszuprobieren, berietet diesen Frühling Kräuter-Hummus zu. Das ist aromatisch, einfach gemacht und passt zu so ziemlich allem. Hier ist das Rezept.

Kräuter-Hummus: deine Ladung Kräuter

Kräuterquark kennen wir alle. Doch hast du schon mal von Kräuter-Hummus gehört? Der ersetzt den Quark durch Kichererbsen und ist dadurch nicht nur rein pflanzlich, sondern sorgt auch noch für eine Extraportion Proteine und Mineralstoffe. Doch nicht nur das: Frische Kräuter, in die cremige Kichererbsenpaste gerührt, verleihen ihm einen wunderbaren Farbton, hellgrün und frühlingshaft. Perfekt an solchen Tagen, wenn sich die Sonne mal wieder nicht wirklich blicken lässt.

Wenn du schon mal selbst Hummus gemacht hast, weißt du: Die Textur ist das A und O. Am besten kochst du Kichererbsen mit etwas Natron oder greifst gleich zur Dosenvariante. Tipp: Hebe unbedingt etwas vom Dosen- oder Kochwasser auf!

Wichtig ist eine starke Küchenmaschine oder ein leistungsfähiger Pürierstab – Hummus braucht eine geschmeidige, cremige Konsistenz. Damit das Ganze nicht zu fest gerät, gibst du beim Mixen nach und nach etwas Kichererbsenwasser hinzu. Dann erst kommen die Kräuter dazu. Schneide sie etwas vor und mixe sie nicht zu lange, damit sie keinen bitteren Beigeschmack bekommen.

Schmecke zu guter Letzt mit Zitronensaft und natürlich Kreuzkümmel ab und serviere das Hummus mit Brot oder Crackern. Übrigens: Je nachdem, welche Kräuter du verwendest, kannst du deinem Kräuter-Hummus einen ganz eigenen Geschmack verleihen. Minze und Koriander lassen es frisch schmecken, Schnittlauch leicht scharf. Für ein mildes Aroma sorgt Petersilie. Die Wahl ist ganz bei dir!

Kräuter-Hummus passt zum Abendbrot genauso wie zum Picknick oder Brunch. Noch besser: Es lässt sich hervorragend vorbereiten und im Kühlschrank zwei bis drei Tage aufbewahren. Wichtig dabei ist, dass du das Olivenöl nicht vergisst. Es bringt nicht nur Geschmack, sondern schützt die Oberfläche vor dem Austrocknen. So kannst du es noch länger genießen!

Es gibt so viele leckere Hummus-Variationen! Schlemme dich auch durch Spargel-Hummus, Edamame-Hummus oder Rote-Bete-Hummus!

Kräuter-Hummus Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kichererbsen 400 g

1 Knoblauchzehe

1 EL Tahini

1/2 Zitrone

½ TL Kreuzkümmel gemahlen

3-5 EL Kichererbsenwasser

1 Handvoll frische Kräuter z. B. Petersilie, Minze, Koriander, Schnittlauch, je nach Geschmack

Salz nach Geschmack

3 EL Olivenöl Zubereitung Tropfe die Kichererbsen ab, und fange dabei das Wasser auf. Tropfe sie ab und gib sie zusammen mit dem geschälten Knoblauch, Tahini, Zitronensaft, Kreuzkümmel und 2 EL Kichererbsenwasser in eine Küchenmaschine oder ein hohes Mixgefäß.

Püriere 🛒 alles gründlich, bis eine möglichst glatte Masse entsteht. Füge nach und nach weiteres Kichererbsenwasser hinzu, bis die gewünschte Cremigkeit erreicht ist.

Wasche die Kräuter und schneide sie grob. Gib sie zum Hummus und püriere noch einmal kurz, gerade so lange, bis sich die Kräuter gleichmäßig verteilt haben und ein schönes Grün entsteht.

Schmecke mit Salz ab und rühre zum Schluss das Olivenöl unter.

Fülle den Kräuter-Hummus in eine Schale, glätte die Oberfläche und träufle etwas Olivenöl darüber.

