So werden sie besonders knusprig: Kroketten aus dem Airfryer

Kroketten sind ein leckerer Snack für zwischendurch, eine beliebte Beilage und in Ländern wie Spanien köstliches Fingerfood. Damit Kroketten richtig schön knusprig werden, werden sie meist in reichlich Öl frittiert. Da kommen schnell mal einige Extra-Kalorien zusammen. Muss aber nicht sein, denn auch in einer Heißluftfritteuse gelingen sie. Wir zeigen dir, wie das funktioniert, damit sie von außen schön knusprig und innen weich werden.

Kroketten aus dem Airfryer: So einfach geht’s!

Du liebst knusprig gebackene Kroketten, möchtest sie aber mit weniger Fett zubereiten? Dann backe sie doch mal in einem Airfryer. Für die Zubereitung benötigst du wesentlich weniger Fett, als wenn du sie in Öl frittierst, musst in Sachen Geschmack aber keine Abstriche machen. Wenn das gut klingt, du eine Heißluftfritteuse hast und Appetit bekommst, dann ist unser Rezept für Kroketten aus dem Airfryer genau richtig für dich.

Kroketten zu machen, ist nicht schwer. Du brauchst nur etwas Geschick und Übung, damit sie am Ende auch so aussehen wie die Varianten aus dem Restaurant. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Versuch. Am Ende hatte ich zwar Kroketten, die sahen aber alle unterschiedlich lang und breit aus. Geschmeckt haben sie trotzdem. Beim zweiten Mal klappte es dann schon besser.

Für selbst gemachte Kroketten schälst du mehligkochende Kartoffeln, würfelst sie und kochst sie anschließend in Salzwasser weich. Dann drückst du sie durch eine Kartoffelpresse und vermengst die Masse mit einem Eigelb, Butter, Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Verknete alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig. Von dem teilst du einzelne Portionen ab und rollst diese zu typischen Kroketten, die du rundherum dünn mit Öl einstreichst.

Jetzt müssen die Kroketten nur noch für rund 15 Minuten bei 180 Grad im Korb des Airfryers backen. Schüttle den Korb zwischendurch einmal, damit alle Kroketten gleichmäßig goldbraun werden. Das war es aber auch schon. Lass sie dir noch warm als Beilage zum Beispiel zu einem Schnitzel mit Soße oder als Snack mit einem Dip schmecken.

Übrigens: Kroketten aus dem Airfryer schmecken nicht nur als Beilage oder Snack, du kannst sie auch als Zutat verwenden, um daraus zum Beispiel einen Kroketten-Hackfleisch-Auflauf, Kroketten-Muffins oder Kroketten-Burger-Muffins zuzubereiten.