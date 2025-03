Diese herzhafte Köstlichkeit zaubern die Polen mit Pfannkuchen

Unsere polnischen Nachbarn haben sich etwas Geniales einfallen lassen: Pfannkuchen werden herzhaft gefüllt, knusprig paniert und dann gebraten. Das Ergebnis heißt Krokiety und schmeckt so unbeschreiblich gut, dass du am besten gleich eine große Portion davon zubereitest! Die polnische Version gibt den allseits bekannten Pfannkuchen einen außergewöhnlichen Dreh. Sie eignen sich als deftiges Frühstück oder als geniales Fingerfood, weil sie sich wunderbar unkompliziert verputzen und in einen Dip tunken lassen.

Krokiety: paniert und herzhaft gefüllt

Diese polnischen Pfannkuchen werden manchmal auch als Kroketten bezeichnet. Es handelt sich wohl um einen Pfannkuchen-Kroketten-Hybrid, der das Beste aus beiden Welten vereint: herzhafte Füllung, knuspriges Äußeres und zarter Teig. Krokiety sind viel zu unbekannt und das muss sich ändern. Überhaupt hat die Küche unseres Nachbarlandes viel Deftiges zu bieten, was dem deutschen Gaumen sicher schmeichelt. Der Blick über Landesgrenzen hinweg auf die Teller unserer Nachbarn ist doch schon immer inspirierend gewesen.

Um die Krokiety zuzubereiten, backst du zunächst einmal Pfannkuchen aus einem einfachen Teig, der aus Mehl, Eiern, Milch und etwas Salz besteht. Bei der Füllung kannst du kreativ werden. Oft kommen Sauerkraut und Fleisch in die Krokiety. Wir entscheiden uns für eine Füllung aus Hackfleisch, Crème fraîche und Champignons. Wenn du keine Lust auf Fleisch hast, kannst du die Krokiety auch mit einer Käse- oder Gemüsefüllung zubereiten. Die Zutaten für die Füllung werden in einer Pfanne 🛒 gebraten und dann auf den Pfannkuchen verteilt.

Schlage zuerst die beiden Enden des Pfannkuchens ein und rolle ihn dann auf. So bleibt die Füllung, wo sie sein soll. Bereite eine Panierstraße vor. Indem du ein gequirltes Ei in einen Teller gibst und einen anderen Teller mit Paniermehl füllst. Wälze die Pfannkuchenrolle zuerst im Ei und dann im Mehl. Nun kommt der letzte Schritt: Brate die Rollen von allen Seiten goldbraun an. Vom ersten bis zum letzten Bissen werden die Krokiety ein knuspriges Geschmackserlebnis sein, das dich begeistern wird!

Krokiety Ann-Katrin 4.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Ruhezeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 3 Stück Zutaten 1x 2x 3x 250 g Weizenmehl

1 Prise Salz

500 ml Milch

2 Eier

2 EL Pflanzenöl Für die Füllung: 1 EL Pflanzenöl

300 g Rinderhackfleisch

3 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

150 g Champignons

etwas Salz und Pfeffer

100 g Crème fraîche

3 Stück Käse Für die Panade und zum Braten: 1 Ei

100 g Paniermehl

100 ml Pflanzenöl Zubereitung Gib Mehl in eine Schüssel und füge Salz. Milch und Eier hinzu. Vermenge alle Zutaten zu einem flüssigen Teig. Lass ihn mindestens 15 Minuten lang ruhen.

Erhitze Öl auf mittlerer Stufe in einer Pfanne und gib eine Kelle des Teigs hinein. Verteile ihn durch Schwenken der Pfanne gleichmäßig und backe in etwa 3 Minuten einen Pfannkuchen. Wiederhole den Schritt, bis der Teig verbraucht ist.

Erhitze Öl in der Pfanne und gib Hackfleisch dazu. Brate es, bis es krümelig wird.

Hacke Knoblauch, Zwiebel und Champignons und gib alles dazu. Würze mit Salz und Pfeffer und gib Crème fraîche dazu. Verrühre gut und lass alles kurz aufkochen.

Gib etwa 2 EL der Füllung auf jeden Pfannkuchen. Lege ein Stück Käse in jede Füllung. Schlage die Enden ein und rolle ihn auf. Verfahre so mit allen Pfannkuchen.

Verquirle ein Ei und gib es auf einen flachen Teller. Gib Paniermehl auf einen anderen flachen Teller. Wälze die Pfannkuchen nacheinander zunächst im Ei und dann in Paniermehl.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate die Pfannkuchen rundherum goldbraun an. Serviere sie mit einem Dip.

