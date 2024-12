Kruidnoten: Weihnachtsrezept für niederländische Pfeffernüsse

Ich bin ein riesiger Holland-Fan. Seit mehr als zehn Jahren fahre ich mindestens einmal im Jahr in die Region rund um Noordwijk und genieße die nordische Gemütlichkeit direkt am Meer. Als ich einmal kurz nach Weihnachten und über Silvester dort war, lernte ich die niederländischen Pfeffernüsse Kruidnoten, auch Peppernoten genannt, kennen. Die kleinen Kekse schmecken wunderbar weihnachtlich und lassen sich auch easy selbst zu Hause backen.

Niederländische Pfeffernüsse: So backst du Kruidnoten

Kruidnoten sind keksartige Knusperstücke, die man nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Belgien kennt. Geschmacklich erinnern sie an Spekulatiuskekse, ihre Konsistenz lässt an Amaretti-Kekse denken. Die niederländischen Pfeffernüsse sind sehr klein, auch das haben sie mit den italienischen Keksen gemeinsam. Traditionell werden sie rund um Sinterklaas, dem niederländischen Nikolausfest, genascht.

Wer Kruidnoten einmal selbst probieren möchte, aber nicht plant, ins Nachbarland im Westen zu reisen, der folgt am besten unserem Rezept. Mit der leichten Schritt-für-Schritt-Anleitung ist es ein Kindespiel, die niederländischen Pfeffernüsse nachzubacken. Viele Zutaten sind dafür nicht notwendig. Es sind insgesamt nur fünf verschiedene, die man braucht: Neben Mehl und Zucker gehören Spekulatiusgewürz, Salz und Butter dazu.

Tipp: Spekulatiusgewürz bekommst du in gut sortierten Supermärkten oder online🛒. Wer möchte, kann es aber auch selbst herstellen. Wir haben ein einfaches Spekulatiusgewürz-Rezept für dich, mit dem du das Weihnachtsgewürz nachmachen kannst. Übrigens eine schöne Geschenkidee fürs Fest!

Und was isst man in anderen Länder für weihnachtliche Süßigkeiten? In der Schweiz sind es beispielsweise Basler Brunsli und in Italien Mailänderli, Plätzchen mit Zitronengeschmack. Pepparkakor-Plätzchen wiederum dürfen in Schweden nicht fehlen.

Kruidnoten: niederländische Pfeffernüsse Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 17 Minuten Min. Gesamtzeit 42 Minuten Min. Portionen 40 Stück Zutaten 1x 2x 3x 200 g Mehl

85 g brauner Zucker

2 TL Spekulatiusgewürz selbst gemacht oder gekauft

1 Prise Salz

140 g Butter Zubereitung Gib Mehl, Zucker, Spekulatiusgewürz und Salz in eine Schüssel und mische die Zutaten.

Füge die Butter in Flocken hinzu und verknete alles so lange, bis ein geschmeidiger Teig entsteht.

Forme aus dem Teig kleine Kugeln und lege diese auf ein Blech mit Backpapier. Drücke sie etwas flach.

Backe die Kugeln bei 180 °C Ober-/ Unterhitze für 15-17 Minuten.

