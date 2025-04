Aus Käse wird Kunst: Küken-Frischkäse-Bällchen für Ostern

Ostern ist für mich nicht nur bunt bemalte Eier und Hefezopf. Ich liebe es, auf dem Buffet auch mal etwas Überraschendem aufzutischen. Diese kleinen Küken-Frischkäse-Bällchen sehen zwar aus wie aus einem Bilderbuch, haben es aber geschmacklich richtig in sich: Würziger Cheddar, cremiger Frischkäse, ein Hauch Curry und salziger Feta treffen auf süßliche Honignoten – und dazu ein Anblick, der fast zu schade zum Reinbeißen ist (aber nur fast). Perfekt für kleine und große Gäste!

Perfekter Oster-Snack: Küken-Frischkäse-Bällchen

Du hast spontan zum Osterfrühstück eingeladen und willst mit einigen niedlichen essbaren Kreationen beeindrucken? Dann sind unsere Küken-Frischkäse-Bällchen genau das Richtige für dich! Du brauchst auch gar nicht viele Zutaten dafür. Frischkäse, Cheddar, Currypulver, Feta, etwas Honig, eine Karotten und eine ordentliche Ladung Pfefferkörner – schon kanns losgehen!

Zuerst reibst du den Cheddar so fein wie möglich. Zerbrösele anschließend den Feta in eine Schüssel. Gib dort Frischkäse, Curry und Honig hinzu und verrühre alles zu einer glatten Masse. Aus dieser formst du dann kleine Bällchen, die du im geriebenem Cheddar wälzt. Danach geht’s an den Feinschliff. Schäle eine Karotte und schnitze aus ihr die Schnäbel und Füße für die Küken. Die Pfefferkörner sind für die Augen. Sind Augen, Schnäbel und Füßchen platziert sind deine Küken-Frischkäse-Bällchen auch schon fertig.

Unsere kleinen Küken-Frischkäse-Bällchen sehen jedoch nicht nur süß aus und schmecken phänomenal. Sie sind auch superwandelbar. Denn beim Frischkäse darfst du ruhig kreativ werden. Je nach Geschmack und Anlass kannst du die Basis ganz einfach anpassen.

Für etwas mehr Frische kannst du jederzeit fein gehackte Frühlingszwiebeln oder frische Kräuter (Bärlauch hat gerade noch Saison) zur Frischkäsemasse geben. Auch etwas Senf, Paprikapulver, Knoblauch oder getrocknete Tomaten geben den Küken-Frischkäse-Bällchen einen würzigen Twist. Extra cremig hingegen wird es, wenn du den normalen Frischkäse zusätzlich mit Ricotta mischst. Dadurch erhältst du eine samtige Konsistenz und einen feinen Geschmack.

Gleiches gilt übrigens für die Form. Selbst, wenn Ostern schon lange vorbei ist, kannst du dir dieses Rezept im Kopf speichern. Es lassen sich auch andere Tiere und Dinge aus Frischkäse-Bällchen zaubern. Zum Beispiel Weihnachtsbaumkugeln und Mini-Kürbisse!

Du bist auf der Suche nach weiteren Rezepten, mit denen du deine Ostertafel schmücken kannst? Dann solltest du unbedingt auch unsere Brezel-Küken zubereiten! Diese Tomaten-Tulpen sind ebenso eine wundervolle Idee für den Oster-Brunch. Oder du backst unsere leckeren Blätterteig-Karotten nach. Weitere Inspiration erhältst du von unserem Koch-Bot. Probier’s mal aus!

Küken-Frischkäse-Bällchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 150 g Cheddar

75 g Feta

300 g Frischkäse

1 TL Currypulver

1/2 TL Honig

1 Karotte

24 Pfefferkörner Zubereitung Reibe den Cheddar mit Hilfe einer Küchenreibe 🛒 fein. Brösele den Feta klein.

Verrühre den Frischkäse mit Feta, Currypulver und Honig zu einer glatten Masse. Forme aus der Frischkäsemasse mit angefeuchteten Händen ca. 12 kleine Bällchen. Wälze die Frischkäse-Bällchen im geriebenem Cheddar.

Schäle die Karotte und schneide sie der Länge nach in schmale Streifen. Schnitze aus diesen jeweils 24 Füße und 12 Schnäbel für die Küken.

Verziere die Frischkäse-Bällchen mit den Füßen und Schnäbeln. Die Pfefferkörner platzierst du als Augen.

