Hurra, der Herbst ist da: Frühstücke einen Kürbis-Chia-Pudding!

Endlich ist der Herbst da. Als eingefleischter Sommerfan muss ich zugeben, die Abkühlung war dringend nötig. Und eine Weile lang kann ich der kalten Jahreszeit wirklich viel abgewinnen. Nun ist Zeit für Gemütlichkeit! Und für ein ganz besonderes Gewächs, das ansehnlich und lecker zugleich ist: Kürbis. Zelebriere deine Kürbisliebe gleich morgens mit einem großen Glas Kürbis-Chia-Pudding!

Kürbis-Chia-Pudding: gesundes Herbst-Frühstück

Wusstest du, dass Kürbis kein Obst, kein Gemüse, sondern ein Obst-Gemüse-Gemisch ist? Der leckere botanische und kulinarische Allrounder schmeckt wohl auch deshalb sowohl süß als auch herzhaft. Und gesund ist der Herbstklassiker auch! Meist kommt der leuchtend orangefarbene Hokkaido-Kürbis auf den Tisch, doch auch andere Kürbissorten verdienen deine Beachtung. Du kannst für deinen Kürbis-Chia-Pudding auch zum Butternut-Kürbis oder beispielsweise zu einer blauen Kürbissorte greifen. Hauptsache essbar, natürlich.

Der Kürbis wird grob zerkleinert und gekocht. Daraus stellst du dein eigenes Kürbispüree mit Gewürzen und Milch her. Das Püree kannst du natürlich auch kaufen, wenn du ein bisschen Zeit sparen willst. Mische das Ganze mit den Chiasamen, gib es in Gläser und stelle diese für ein paar Stunden kalt. So können die Samen quellen. Fertig! Nun kannst du deinen Kürbis-Chia-Pudding zusätzlich mit Honig süßen und nach Herzenslust mit weiterem Obst toppen. Eine Sharonfrucht passt beispielsweise hervorragend dazu.

Auch die Milch kannst du für den Kürbis-Chia-Pudding problemlos mit einer pflanzlichen Alternative aus Hafer oder Mandeln austauschen. So zauberst du mit wenigen Zutaten ein ausgesprochen gesundes, aber vor allem leckeres Frühstück, das sich auch wunderbar als Snack eignet und sich zur Arbeit mitnehmen lässt. Chiasamen haben nämlich unglaublich viele gesunde Eigenschaften, bringen eine ordentliche Portion Omega-3-Fettsäuren mit und fördern deine Verdauung.

Deshalb solltest du noch mehr Chiasamen essen! Mit unseren Rezepten geht das ganz leicht. Da wären zum Beispiel dieser tolle Erdbeer-Chia-Pudding oder der Blaubeer-Chia-Pudding anzubieten. Und wie wäre es mit einem leckeren Chia-Brot?