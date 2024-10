Kürbis-Crème-Brûlée: Löffle dein Herbst-Dessert direkt aus dem Kürbis

Eine leckere Mahlzeit im Obst oder Gemüse selbst zu servieren, das im Rezept die Hauptrolle spielt, ist eine tolle Idee. So wird deine leckere Kreation zum besonderen Hingucker! Eine Kürbissuppe direkt aus dem Kürbis zu löffeln ist beispielsweise eine ziemlich leckere Angelegenheit. Doch auch süß kannst du das Lieblingsgewächs der Saison genießen. Diese cremige Kürbis-Crème-Brûlée beweist es!

Kürbis-Crème-Brûlée: herbstliche Versuchung

Serviert wird diese Kürbis-Crème-Brûlée in einem hübschen Butternut-Kürbis. Die Oberfläche des cremigen Desserts ist mit einer knackigen Karamellschicht überzogen – typisch Crème-Brûlée eben. Dabei handelt es sich übrigens um ein französisches Dessert, das seit dem 17. Jahrhundert bekannt und beliebt ist. Das Geheimnis seiner Unwiderstehlichkeit liegt in der cremigen Konsistenz und dem charakteristischen Knacken der Karamellschicht mit jedem Löffel.

Wir verwenden für unsere Kürbis-Crème-Brûlée mal nicht den Hokkaido-Platzhirsch, sondern den Butternut. Der passt mit seinem süßen, leicht nussigen Geschmack und der zarten Konsistenz perfekt zu unserem Dessert. Im Gegensatz zu anderen Kürbissorten hat Butternut nur wenig Kerne, was die Verarbeitung vereinfacht. Die Form der zwei aufgeschnittenen Hälften eignet sich außerdem besonders gut, um die Crème Brûlée darin zu servieren.

Für die Kürbis-Crème-Brûlée halbierst du zunächst den Kürbis und entfernst die Kerne. Das Fruchtfleisch kochst du dann in etwas Wasser, bis es weich ist. Püriere es danach zusammen mit Kokosmilch, Eigelb, Stärke, Puderzucker und einer Prise Pumpkin Spice zu einer homogenen Masse. Diese Creme gibst du anschließend in einen Kochtopf und lässt sie andicken. Fülle die Creme anschließend in die Kürbishälften und stelle sie im Kühlschrank für mindestens zwei Stunden kalt. Bestreue sie dann mit Zucker und karamellisiere sie mit einem Gourmet-Brenner. Wenn du keinen Brenner zur Hand hast, kannst du sie auch kurz in den Backofen mit Grillfunktion stellen.

