Kürbis-Karotten-Kuchen: süß-saftige Nascherei

Kannst du von Kürbis im Herbst auch einfach nicht genug bekommen? So geht es mir. Das orangene Gemüse ist einfach ein kulinarischer Alleskönner und schmeckt in unzähligen Varianten sowohl süß als auch herzhaft. Besonders gern mag ich Kürbis in einem Kuchen. Mein aktueller Favorit: ein Kürbis-Karotten-Kuchen vom Blech. Der schmeckt saftig, nussig und süß. Für mich ist er ein Muss im Herbst. Ich verrate dir, wie er gebacken wird.

Der Kürbis-Karotten-Kuchen ist genau richtig, wenn du nach einem Kuchen suchst, der nicht nur lecker, sondern auch unkompliziert zu backen ist. Geschmacklich vereint er das Beste, was der Herbst zu bieten hat. So trifft der leicht nussige Hokkaido-Kürbis auf süße Karotten, knackige Walnüsse und aromatischen Zimt – ein Gewürz, das im Herbst und Winter einfach nicht wegzudenken ist. Die orangene Farbe des Kuchens sorgt außerdem für gute Laune und vertreibt als Farbtupfer auf der Kaffeetafel den Herbstblues.

Eine gute Nachricht für alle, die den Kuchen nachbacken möchten: Spart euch den Gang ins Fitnessstudio! Der Kürbis-Karotten-Kuchen hält dich fit und macht stark. Denn bevor es richtig losgeht, musst du zuerst deine Muskeln trainieren, in dem du den Kürbis und die Karotten in sehr feine Streifen reibst. Ist dieser Teil der Arbeit erledigt, wirkt der Rest der Zubereitung wie ein Spaziergang.

Dafür schlägst du Eier mit Zucker schaumig und rührst dann Pflanzenöl in die Mischung. Separat vermengst du Mehl mit Backpulver, Zimt, einer Prise Salz und Muskat miteinander. Rühe nun langsam die trockenen Zutaten unter die Ei-Zucker-Öl-Mischung und verrühre alles zu einem glatten Teig. Danach hebst du den geriebenen Kürbis und die Karotten unter sowie gehackte Walnüsse. Den Teig verteilst du auf einem Backblech, das du zuvor mit Backpapier ausgelegt hast. Verteile noch ein paar Walnüsse obendrauf und backe ihn dann für 35 Minuten. Nach dem Abkühlen kannst du ihn noch mit Puderzucker dekorieren und in Stücke schneiden.

