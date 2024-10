So macht der Herbst Spaß: Es gibt Kürbispuffer mit Lachs und Schmand

Kürbispuffer sind ähnlich zubereitet wie Zucchinipuffer, aber sogar noch leckerer. Wir weihen also die Saison ein und bereiten die vegetarischen Burger direkt mal zu. Mit wenig Aufwand zaubern wir so eine köstliche Mahlzeit auf den Tisch, ob zum Frühstück oder als leichtes Mittagessen. Lass uns direkt loslegen!

So machst du Kürbispuffer mit Lachs und Schmand

Wir alle kennen und lieben Zucchinipuffer. Die saftigen, vegetarischen Burger sind oftmals auf Straßenfestivals zu kriegen und schmecken herrlich. Doch die Zucchini-Saison ist leider zeitgleich mit dem Sommer vorbei und das eben noch so aromatische Gemüse schmeckt plötzlich wieder wässrig und fad. Doch trauere nicht, denn es steht bereits ein neuer Stern am Gemüse-Himmel: Endlich gibt es wieder Kürbis! Und da dieser mit Zucchini verwandt ist, lassen sich aus ihm ebenfalls Puffer herstellen. Und sie sind lecker.

Um die besten Kürbispuffer zuzubereiten, verwendest du am besten Hokkaidokürbis. Die Sorte ist überall erhältlich und bekannt für ihren nussigen Geschmack. Sogar die Schale kannst du mitessen. So sparst du dir das nervige Schälen einer unregelmäßigen Oberfläche. Du musst nur den Kürbis halbieren, entkernen und schon kannst du ihn grob raspeln. Salze und massiere die Späne und drücke die Flüssigkeit aus ihnen. So werden deine Puffer nicht matschig.

Kürbispuffer überzeugen allein durch ihren mild-nussigen Geschmack und die würzigen Kräuter, die du dem Teig zugibst. Noch besser werden sie jedoch, wenn du sie mit Schmand und Lachs servierst. Rühre dafür den Schmand mit etwas Salz, Pfeffer und Zitronenschale an, bis er dir schmeckt und garniere die Puffer mit einigen Scheiben Räucherlachs.

Hast du die Kürbissaison mit genauso viel Aufregung erwartet wie wir? Dann wirst du dich über unsere leckeren Rezepte mit dem orangefarbenen Gemüse freuen. Probiere eine Kürbis-Galette mit Feta oder bereite dir einen saftigen Kürbiskuchen mit Hokkaidokürbis zu. Der Klassiker Kürbissuppe darf natürlich auch nicht fehlen, zum Beispiel in dieser Variante mit Erdnuss.