Gefüllte Kartoffel: Kumpir mit Apfel, Paprika und Käse

Längst hat die Kumpir die Foodie-Herzen erobert. Zwar ist der ganz große Hype seit einigen Jahren wieder zurückgegangen, aber das bedeutet nicht, dass die gefüllte Kartoffel verschwunden ist. Wir holen sie heute zurück auf den Teller und bereiten eine Kumpir mit Apfel, Paprika und Käse zu. Der Mix aus süß-säuerlichen und herzhaften Aromen ist einfach zu lecker, um die Knolle nicht zu probieren.

Rezept für Kumpir mit Apfel, Paprika und Käse

Die Kumpir hat eine lange Reise hinter sich, bevor sie hierzulande erste Bewunderer fand. Der Name kommt vom Balkan (Kumpir heißt „Kartoffel“), und der Trend, eine Kartoffel mit Käse, allerlei Gemüse, Fleisch und anderen Zutaten zu füllen, aus der Türkei. Über Streetfood-Märkte erreichte diese Art der Zubereitung erste Popularität, bevor erste Restaurants und Imbisse eröffneten, die sich der gefüllten Kartoffel verschrieben. Auf den Karten fand und findet man die unterschiedlichsten Füllungen, sodass wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ob es irgendwo wohl auch eine Kumpir mit Apfel, Paprika und Käse gibt?

Ein bisschen erinnert die Kumpir an unsere heimische Back- oder Ofenkartoffel. Während wir diese aber meist klassisch lediglich mit Kräuterquark oder Sour Cream befüllen, kann es bei einer Kumpir schon mal vorkommen, dass man die Knolle vor lauter Toppings gar nicht mehr sieht. Aber genau das macht den Reiz dieser Spezialität ja auch aus. Wir in der Redaktion sind große Fans und freuen uns, wenn du mit uns diese Kumpir mit Apfel, Paprika und Käse genießt.

Die Zubereitung ist unkompliziert: Während die Kartoffeln im Ganzen im Wasser kochen, wäscht und schneiden wir schon einmal Apfel, Paprika, Zwiebel und Knoblauch und braten die Zutaten in einer Pfanne an. Danach vermengen wir sie mit ordentlich Käse, bevor wir damit die bissfest gegarten Kartoffeln füllen. Dann müssen diese nur noch für eine Viertelstunde in den Ofen, und das kulinarische Glück ist perfekt.

Lust auf mehr gefüllte Kartoffeln? Probiere eine Kumpir mit Rotkohl, Oliven und Gewürzgurken! Alle, die es pikant mögen, werden diese Kumpir mit Chili lieben. Auch unsere mediterrane Ofensüßkartoffel schmeckt fantastisch.