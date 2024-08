Türkische Ofenkartoffeln: So machst du Kumpir

Denkt man an türkische Fast-Food-Küche, kommt vermutlich als Erstes der Kebab in den Sinn. Dabei hat die Küche viel mehr zu bieten! Zum Beispiel Kumpir, eine Art türkische Backkartoffel, die lecker gefüllt ist. Durch die Füllung ist das Gericht quasi Beilage und Hauptkomponente in einem. So lecker!

Kumpir, ein Star der türkischen Fast-Food-Küche

Ursprünglich kommt der Begriff Kumpir aus dem Balkan und bedeutet dort schlicht „Kartoffel“. Erst seit den 90er Jahren verbreitete er sich als Name des Gerichts, bei dem Ofenkartoffeln zerteilt und mit einer Füllung versehen werden. Seitdem ist Kumpir ein Klassiker der türkischen Fast-Food-Küche und über die Grenzen des Landes hinaus beliebt. Es gibt sogar spezielle Öfen, die nur für das Garen und Warmhalten der Kartoffeln gedacht sind.

Um Kumpir zuzubereiten, brauchst du eine große, mehligkochende Kartoffel. Diese backst du im Ofen, bis sie gar ist. Dann schneidest du sie auf und zerkleinerst das Kartoffelinnere mit einer Gabel, lässt die Schale jedoch intakt. Hinzu kommen Butter und das an Füllung, worauf du Lust hast. Kumpir hat sich in den vergangenen paar Jahren in Deutschland verbreitet wie ein Lauffeuer. Mittlerweile kannst du viele Kumpir-Imbisse vorfinden, die verschiedenste Füllungen anbieten. Chili con Carne, Thunfisch, Kichererbsen, es scheint, als sein nichts unmöglich. Gerne werden statt Kartoffeln auch Süßkartoffeln verwendet.

Wir haben uns heute entschieden, der klassischen türkischen Füllung treu zu bleiben. Daher füllen wir die Kartoffel mit Oliven, Mais, eingelegten Gurken, Rotkrautsalat und Sucuk, der türkischen Knoblauchwurst. Abgerundet wird das Gericht mit einer Joghurtsoße und etwas geriebenem Käse. Du kannst jedoch Zutaten hinzufügen oder weglassen, wie du magst. Ob vegetarisch, vegan oder mit Fleisch – Kumpir hat zahllose Abwandlungsmöglichkeiten. Lass es dir schmecken!

Wir bleiben kulinarisch noch etwas in der Türkei. Starte deinen Tag doch mal mit Cilbir, türkischen Eiern mit Joghurt. Oder bereite Kisir zu, einen Bulgursalat. Und der Klassiker Spinat-Börek darf natürlich auch nicht fehlen.