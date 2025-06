Kung Pao Chicken: der chinesische Klassiker für zu Hause

Schneide das Hähnchen in kleine Stücke und vermische es mit dem Natron. Stelle es für 20 Minuten beiseite. Wasche es dann gut ab und tupfe es trocken.

Schneide die Paprika in mundgerechte Stücke. Schäle die Knoblauchzehen und den Ingwer. Schneide beides und die Chilischote ganz fein. Schneide die Frühlingszwiebel in etwa 2 cm große Stücke.

