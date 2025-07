Lachs aus dem Ofen mit Brokkoli: blitzschnell und superlecker

Lachs ist bei vielen Fitnessfreunden, gesundheitsbewussten Genießern und Fischliebhabern nicht mehr von der Speisekarte wegzudenken. Obwohl er zu den fettreichsten Fischen überhaupt gehört, ist er sehr gesund. Denn beim Fett handelt es sich um die gesunden Omega-3-Fettsäuren, die unter anderem den Cholesterinspiegel senken und sogar Herzinfarkten vorbeugen sollen. Er enthält viel Eiweiß und Vitamin D, weshalb auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, den gesunden Fisch öfter auf dem Speiseplan zu integrieren.

Lachs aus dem Ofen mit Brokkoli: super für die gesunde Ernährung

Da kommt unser Rezept für unseren Lachs aus dem Ofen mit Brokkoli doch gerade recht! Und die Zubereitung ist denkbar einfach: Du musst den Fisch und das Gemüse nur kurz vorbereiten und alles in eine Alufolie legen. Dadurch wird der besonders saftig. Und die Backzeit dauert gerade einmal 10 Minuten! Schon steht ein gesundes und leckeres Mahl auf dem Tisch, das dank der Zitronenscheiben auch noch echt hübsch anzusehen ist.

Wir machen unseren Lachs aus dem Ofen mit Brokkoli. Du kannst natürlich, wie immer, das Rezept nach deinen Wünschen anpassen. Du kannst stattdessen zum Beispiel Zucchini oder Kartoffeln nehmen. Bei letzterem musst du aber die Garzeit anpassen, da diese länger brauchen. Auch Reis passt gut zu diesem Gericht!

Gegen Brokkoli ist aber nichts einzuwenden, denn er passt wegen seiner kurzen Garzeit ausgezeichnet zu unserem Lachs. So bleiben auch die vielen wichtigen Inhaltsstoffe erhalten. Er gilt zu Recht als Superfood und enthält sehr viel Vitamin C und sekundäre Pflanzenstoffe. Der hohe Gehalt an Ballaststoffen hält lange satt. Zusammen mit dem sattmachenden Eiweiß trägt unser Lachs aus dem Ofen mit Gemüse zu einer sehr gesunden Ernährung bei und unterstützt bei der schlanken Linie.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wer mehr Lachs aus dem Ofen verputzen will, sollte unser cremiges Lachs-Sahne-Gratin ausprobieren. Unsere Spargel-Lachs-Pasta passt hervorragend in die Spargelsaison. Und unser Nudelauflauf mit Lachs ist eine weitere tolle Rezeptidee aus dem Ofen.