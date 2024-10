Ofengericht, zart und saftig: Lachs im Backpapier

Du hast Lust auf Ofenlachs, aber er wird dir oft zu trocken? Das gehört mit unserem Lachs im Backpapier der Vergangenheit an! Dieses einfache Ofengericht verwöhnt dich mit einem saftig-zarten Ergebnis, das voller Geschmack steckt und optisch richtig was hermacht! Also, mach schon mal den Ofen an, heute gibt es Lachs!

Lachs im Backpapier: einfach, aber oho

Lachs im Backpapier ist eine französische Garmethode, die in der Landessprache en papillote heißt. En papillote bedeutet übersetzt „im Bonbonpapier“ oder auch „in Folie gegart“. Anders als bei anderen Ofengerichten, die trocken gebacken werden, stellt das Backpapier sicher, dass der Fisch in seinen eigenen Dämpfen gegart wird. Dafür legst du das zurechtgeschnittene Lachsfilet in Backpapier und wickelst es fest ein. In dieser Tasche wird der Fisch nun gegart und bleit dabei herrlich zart.

Die Zubereitung unseres Lachses im Backpapier ist schnell erledigt: Du schneidest etwas Gemüse und den Lachs zurecht und würzt den Fisch kräftig. Dann legst du ihn auf ein Bett aus Gemüsestreifen, wickelst ihn ein und garst das Filet für 20 Minuten. Dabei gibt es keine Möglichkeit, zu testen, wie gar der Fisch ist, wenn du dir also unsicher bist, lass ihn lieber noch einige Minuten länger im Ofen.

Die Garmethode von Lachs im Backpapier ist eine besonders schonende, welche das Aroma des Gerichts schützt. In der gehobenen Gastronomie wird dem Gast das Paket im Ganzen vorgesetzt, woraufhin der Kellner oder die Kellnerin dieses aufschneidet. So entströmt das Aroma des Gerichts erst vor dem Gast und ist so nicht nur geschmacklich, sondern auch olfaktorisch ein Erlebnis. Serviere deinen Lachs im Backpapier doch bei deiner nächsten Dinnerparty und ernte so Oh- und Ah-Rufe!

Lachs ist dein Lieblingsfisch? Eine gute Wahl, denn er ist sehr gesund und ein wichtiger Omega-3-Lieferant. Bereite ihn mit uns auf weitere leckere Arten und Weisen zu und mache als Nächstes ein Lachs-Sahne-Gratin oder Lachs aus dem Ofen mit Brokkoli. Du kannst den orangen Fisch auch gut saisonal anpassen, indem du Lachsfilet mit grünen Spargelröllchen auftischst.