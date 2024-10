Verrühre für die Brioche zunächst 20 g Mehl mit der Hefe und etwa 50 ml der lauwarmen Milch; lass das Ganze dann abgedeckt an einemwarmen Ort gehen, bis sich in der Oberfläche Risse gebildet haben.

Gib das restliche Mehl in eine Schüssel, drücke eine Mulde in die Mitte und fülle diese mit der zuvor angerührten Masse. Verteile Eigelbe, das Ei, Zucker, Salz und Butter auf dem Mehlrand, füge die restliche Milchhinzu und verknete alle Zutaten zu einem glatten Teig. Lass den Teiganschließend abgedeckt an einem warmen Ort gehen, bis sich sein Volumenverdoppelt hat. Stelle ihn dann über Nacht in den Kühlschrank; knete ihn am nächsten Tag vor dem Weiterverarbeiten erneut durch.