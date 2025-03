Diese Lachs-Lauch-Lasagne musst du probieren

Lasagne gehört zu den Gerichten, die bei mir leider viel zu selten auf den Tisch kommen. Aber warum eigentlich? Die Zubereitung ist alles andere als kompliziert oder aufwändig. Zudem kannst du den Klassiker der italienischen Küche immer wieder anders kombinieren, sodass auch keine Langweile aufkommt. Perfekt zum Start in den Frühling ist diese Lachs-Lauch-Lasagne mit cremiger Dill-Béchamel.

Rezept für Lachs-Lauch-Lasagne

Lasagne gehört wohl zu den Klassikern der italienischen Küche schlechthin. Die klassische Variante besteht aus einer aromatischen Tomaten-Hackfleisch-Soße, die zwischen Nudelplatten geschichtet wird. Highlight ist die cremige Béchamelsoße, die die Lasagne zusammen mit geriebenem Käse abschließt. Schon bei dem Gedanken daran macht mein Magen Purzelbäume.

Aber wie wäre es statt des Klassikers mal mit einer leichteren, frischen Variante? Wenn du das Hack durch Lachs und Lauch ersetzt und die Tomaten mit einer weißen Soße, dann brutzelt in deinem Ofen bald eine köstliche Lachs-Lauch-Lasagne und verströmt ihren verführerischen Duft in deiner Küche. Los geht’s!

Frischer Lachs, aromatischer Lauch und eine cremige weiße Dill-Soße auf Béchamel-Basis, dazu noch Nudeln – mehr brauchst du nicht für ein Wohlfühlgericht der besonderen Art. Putze für die Lasagne zuerst den Lauch und schneide ihn dann in Stücke oder Ringe. Brate ihn in einer Pfanne mit heißem Öl an, bis er glasig ist und stelle ihn erst einmal beiseite. Den Lachs würfelst du. Aus Butter, Milch, Sahne, Mehl und Gewürzen rührst du eine Béchamelsoße an, die du mit geschnittenem Dill verfeinerst.

Dann kannst du auch schon anfangen, die Lasagne in einer Auflaufform 🛒 zu schichten. Beginne mit der Soße, lege Lasagneplatten darauf, belege diese mit Lauch und Lachs, gieße wieder Soße darüber und wiederhole alles, bis die Zutaten aufgebraucht sind. Schließe dabei mit einer Schicht Soße ab und bestreue die Lasagne mit geriebenem Parmesan. Schiebe die Lachs-Lauch-Lasagne in den Ofen und lehne dich entspannt zurück. Dein Part ist nämlich erledigt.

Lachs-Lauch-Lasagne Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Kochutensilien 1 Auflaufform (30 x 20 cm) Zutaten 1x 2x 3x 2 Stangen Lauch

1 Bund frischer Dill

2 EL Pflanzenöl zum Anbraten

400 g frische Lachsfilets ohne Haut

Salz und Pfeffer

250 g Lasagneplatten

30 g Butter plus etwas mehr für die Form

30 g Mehl

500 ml Milch

100 ml Sahne

1 Prise Muskatnuss

100 g geriebener Parmesan Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche den Lauch gründlich, entferne die Wurzeln, halbiere ihn einmal der Länge nach und schneide ihn dann in Stücke. Wasche den Dill und hacke ihn.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und dünste den Lauch darin an, bis er weich ist. Nimm die Pfanne vom Herd.

Wasche den Lachs, tupfe ihn trocken und schneide ihn dann in kleine Würfel. Würze den Fisch mit Salz und Pfeffer und stelle ihn kurz beiseite.

Schmilz die Butter in einem Topf, gib das Mehl hinzu und verrühre beide Zutaten zu einer glatten Masse. Rühre nach und nach Milch und Sahne unter, bis eine glatte Soße entsteht. Schmecke mit Salz, Pfeffer sowie Muskatnuss ab und rühre den Dill unter die Soße.

Fette die Auflaufform mit Butter ein. Gieße eine dünne Schicht der Soße auf den Boden der Form. Lege dann eine Lage Lasagneblätter darauf. Verteile Lachswürfel und Lauchstücke darauf und gieße eine weitere Schicht Soße darüber. Wiederhole den Vorgang, bis alle Zutaten aufgebraucht sind.

Schließe mit einer Schicht Soße ab und streue den Parmesan gleichmäßig darüber. Schiebe die Lasagne in den vorgeheizten Backofen und backe sie für 35 Minuten, bis der Käse goldbraun und knusprig ist.

Lass die Lasagne nach dem Backen 5 Minuten ruhen und streue frischen Dill zum Servieren darüber.

