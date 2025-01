Lachs mit Honig und Chili vereint Süßes mit Scharfem

Hast du Lust, mal wieder so richtig in der Küche zu glänzen? Gleichzeitig verspürst du aber vielleicht nicht die Lust, stundenlang am Herd zu stehen? Eine schwierige Situation, aber wir haben genau das Richtige für dich. Lachs mit Honig und Chili bringt Abwechslung auf den Teller und spielt mit deinen Geschmacksknospen. Gleich nachkochen!

So kochst du Lachs mit Honig und Chili

Mach dich am besten direkt auf den Weg zum Fischhändler deines Vertrauens und kaufe den schönsten Lachs, den du finden kannst, denn heute wird edel gekocht! Lachs ist ein sehr beliebter Fisch und das ist nicht überraschend – er liefert wertvolle Omega-3-Fettsäuren, schmeckt saftig und aromatisch und passt zu den diversesten Aromen. Achte darauf, dass du Lachs aus nachhaltiger Fischerei oder verantwortungsvoller Zucht kaufst.

Die Zubereitung von Lachs mit Chili und Honig ist denkbar einfach. Zuerst bereitest du eine Marinade zu, indem du Honig, Sojasoße, gehackten Knoblauch und Chiliflocken vermischst. Der Honig karamellisiert später beim Braten auf der Oberseite des Fisches zu einer appetitlichen Kruste. Chili balanciert dabei die Süße aus und verleiht ihm einen scharfen Kick. Wenn du es etwas schärfer magst, kannst du die Menge an Chili nach Belieben erhöhen.

Mariniere den Lachs und brate ihn in einer beschichteten Pfanne 🛒 von beiden Seiten knusprig. Wichtig ist, dass er nicht zu lange gart, sonst wird er trocken. Lösche den Fisch mit der restlichen Marinade ab und serviere ihn beispielsweise mit Reis und gebratenem Brokkoli. Bestreue ihn mit etwas Sesam und gehackten Frühlingszwiebeln, die ihn extra nussig und fein-scharf schmecken lassen.

Schau nur in die Gesichter deiner Lieben, wenn du ihnen Lachs mit Honig und Chili servierst. Ihre Augen strahlen und um ihre Mundwinkel spielt ein Lächeln. So einfach kannst du viele Menschen auf einmal glücklich machen. Das ist doch die Magie des Kochens.

Lachs ist ein wahrer Wunderfisch. Er schmeckt nicht nur wie hier zubereitet, sondern auch in Zitronen-Sahnesoße oder als Ofenlachs mit Dillkruste auf schwedische Art. Die besonders schnelle Küche liebt den Fisch ebenfalls, wie dieses Lachs-Sahne-Gratin beweist. Lecker!

Lachs mit Honig und Chili Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ziehzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Knoblauchzehen

Frühlingszwiebeln

3 EL Honig

2 EL Sojasoße

1 TL Chiliflocken nach Geschmack

4 Lachsfilets je ca. 150 g

1 Limette Saft davon

1 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Sesam zur Deko Zubereitung Hacke den Knoblauch. Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe.

Bereite die Marinade vor, indem du Honig, Sojasoße, gehackten Knoblauch, Chiliflocken und Limettensaft in einer Schüssel vermischst. Würze die Marinade mit einer Prise Salz und Pfeffer.

Lege die Lachsfilets in die Marinade und lass sie für etwa 20 Minuten ziehen.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze. Nimm die Lachsfilets aus der Marinade (restliche Marinade aufbewahren) und brate sie etwa 3-4 Minuten auf jeder Seite, bis sie goldbraun und durchgegart sind.

In der gleichen Pfanne kannst du die restliche Marinade kurz aufkochen, damit sie leicht eindickt. Gieße diese anschließend über die fertigen Lachsfilets.

Serviere den Lachs mit Sesam und gehackten Frühlingszwiebeln. Notizen Dazu schmecken Reis und Brokkoli.

