Hauche deinem Kontaktgrill neues Leben mit diesen Lachsspießen ein

Es gibt diese Küchengeräte, die legt man sich zu, benutzt sie in der Anfangsphase sehr häufig und irgendwann beginnen sie einzustauben und nehmen mehr Platz weg, als sie dir im Alltag dienen. Sollte es dir mit deinem Kontaktgrill so gehen, dann hast du das perfekte Rezept gefunden, um ihm wieder neues Leben einzuhauchen. Diese Lachsspieße vom Kontaktgrill sind ganz leicht zubereitet und in vielen Situationen eine schmackhafte Wahl.

Lachsspieße vom Kontaktgrill: So leicht bereitest du sie zu

Wenn Leute vom Kontaktgrill hören, denken viele zunächst an Sandwiches, knusprige Paninis oder vielleicht an Grillgemüse – aber bestimmt nicht an diese aromatischen Lachsspieße. Dabei ist genau diese Vielseitigkeit die Stärke eines Kontaktgrills.

Dieses Küchengerät eignet sich zur Zubereitung von so vielen aromatischen Gerichten, wie zum Beispiel perfekt gegartem Fisch: außen leicht gebräunt und innen wunderbar zart. Diese Lachsspieße vom Kontaktgrill musst du unbedingt nachmachen. Sie sind eine perfekte Vorspeise, Beilage zu einem frischen Salat oder einfach nur ein Snack, wenn dich der kleine Hunger packt.

Der Grill ist ideal, für alle, die sich keine Gedanken um ständiges Wenden und das Warten auf die ideale Temperatur machen wollen. Einfach vorheizen, die vorbereiteten Spieße hineinlegen, zuklappen und warten. Einfacher könnte es wirklich nicht sein.

Auch bei einem gemeinsamen Dinner mit Freunden wirst du mit diesen Lachsspießen vom Kontaktgrill garantiert Eindruck schinden. Die Gewürzmischung harmoniert wunderbar mit dem saftigen Fisch, während die Zitronenscheiben eine nicht zu aufdringliche Frische hineinbringen. Also, worauf wartest du? Hol deinen Kontaktgrill aus dem Schrank und probiere dieses Rezept gleich aus!

Lachsspieße vom Kontaktgrill Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien 6 Bambusspieße

(z.B. online diesen 🛒) 1 Kontaktgrill Zutaten 1x 2x 3x 2 EL frischer Thymian

1 Handvoll Petersilie glatt, frisch

2 Bio-Zitronen

1 Knoblauchzehe

1 TL schwarze Sesamsamen

1 TL helle Sesamsamen

1 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Paprikapulver geräuchert

400 g Lachsfilet

2 EL Olivenöl

1 TL Meersalz Zubereitung Lass die Holzspieße vor der Zubereitung mindestens 1 Stunde in Wasser einweichen, sodass sie beim Grillen nicht anbrennen.

Wasche Thymian und Petersilie und schüttel beides trocken. Schneide beide Kräuter klein. Putze die Zitronen gründlich ab und schneide sie in dünne Scheiben.

Ziehe die Knoblauchzehe ab und schneide sie fein.

Vermische in einer kleinen Schüssel Sesamsamen, Thymian, Kreuzkümmel, Paprikapulver und Knoblauch.

Schneide den Lachs in etwa 2 x 2 cm kleine Würfel.

Stecke abwechselnd Lachsstücke und zusammengeklappte Zitronenscheiben auf die Spieße.

Beträufle sie mit Olivenöl und würze sie mit Meersalz. Bestreue sie anschließend großzügig mit der Gewürzmischung.

Grille die Spieße im vorgeheizten Kontaktgrill bei mittlerer bis hoher Hitze für 8-10 Minuten, bis der Lachs durch, aber noch saftig ist.

Serviere die Lachsspieße mit darübergestreuter Petersilie.

