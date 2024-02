Es kommt der Zeitpunkt, da muss man loslassen. Zum Beispiel dieses eine Glas mit dem angekrusteten, grauen Paprikapulver, das seit wer weiß wann auf der Anrichte steht. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und wie kannst du sowas in Zukunft verhindern? Was du bei der Lagerung von Gewürzen beachten musst und wie du das Meiste aus ihnen herausholst, erklären wir dir heute.

Lagerung von Gewürzen: So bleiben sie lange frisch

Gewürze sind etwas Wunderbares. Sie machen unser Essen bunt, wohlschmeckend und haben teilweise sogar positive Auswirkungen auf den Körper. Es gibt unzählige Blüten, Körner, Rinden, Samen, Knollen, Pulver und Gewürzmischungen auf dem Markt. Gewürze wirken immer wie Lebensmittel, denen Zeit nichts anhaben kann. Aber das ist nicht der Fall. Wir verraten dir, worauf es bei der Lagerung von Gewürzen wirklich ankommt.

Warum du Gewürze trocken und dunkel lagern solltest

Oftmals steht auf der Verpackung von Gewürzen, dass diese trocken und dunkel gelagert werden sollten. Aber was heißt das genau? Am Wichtigsten ist es immer, deine Gewürze vor Feuchtigkeit zu schützen. Diese kann in die Behälter eindringen und führt zu Klumpen und im schlimmsten Fall zu Schimmel. Lagere Gewürze aus diesem Grund nicht im Kühlschrank, denn dort ist es meistens sehr feucht. Viele Küchen sind mit einem Gewürzschrank über dem Herd ausgestattet, das ist jedoch ebenfalls suboptimal: Wasserdampf und Fett, die beim Kochen aufsteigen, können ebenfalls Klumpen verursachen.

Gewürze stattdessen auf der Anrichte zu lagern, ist auch nur bedingt klug. Zwar gibt es hübsche Regale für Gewürzgläser, in denen ihre bunte Vielfalt besonders hervorsticht, aber praktisch ist das leider nicht. Durch den Lichteinfall bleichen Gewürze aus und die wertvollen Aromastoffe werden zerstört. Lagere Gewürze lieber in Braunglas, Metall oder Porzellan oder in einer Schublade. Im besten Fall hast du eine kühle, dunkle Vorratskammer. Wichtig hierbei: Deine Aufbewahrungsbehälter müssen luftdicht verschließbar sein.

Ja, es ist einiges, worauf du achten musst. Aber die gute Nachricht: Wenn du Gewürze so richtig lagerst, halten sie sich vier bis fünf Jahre lang bei vollem Geschmack.

Augen auf beim Einkauf: Gewürze lieber gemahlen oder ganz kaufen?

Zugegeben, Gewürze im Ganzen zu kaufen, kann etwas nervig sein. Entweder muss man sie vor dem Gebrauch im Mörser zermahlen oder aufpassen, nicht auf ganze Pfefferkörner oder Nelken zu beißen. Geschmacklich ist es jedoch ein himmelweiter Unterschied. Das liegt an diversen Faktoren. Wenn Gewürze zermahlen werden, vergrößert sich ihre Oberfläche. Die geschmacksgebenden ätherischen Öle haben so auch mehr Möglichkeiten, auszutreten.

Auch werden für gemahlene Gewürze oftmals minderwertige Gewürze verwendet. Also: Kaufe Gewürze lieber ganz und mach dir die extra Arbeit, sie frisch zu mahlen.

Hierzu ein kleiner Geheimtipp: Röste die Gewürze in einer Pfanne trocken an, bis sie knacken und duften und zermahle sie direkt danach. Du wirst sehen, es ist ein ganz neues Geschmackserlebnis!

Nun weißt du, worauf du achten musst, um so lange wie möglich das Meiste aus deinen Gewürzen herauszuholen. Also sag tschüss zum grauen Paprikapulver und hole dir frisches, aromatisches. Auf dass es lange in herrlichem Rot erstrahlt!