Snack und weg: Dieser Kuchen hat ein handliches Format

Kuchen ist immer eine gute Idee. Nun ja, fast immer. Wer viel unterwegs ist, weiß: Ein Stück Sahnekuchen transportiert sich nicht sonderlich gut. Umso besser also, wenn der Snack zum Kuchenhunger ein handliches Format hat, sodass er schnell und ohne großes Chaos im Mund verschwinden kann. Lamingtons sind da genau das Richtige. Die australischen Kuchenwürfel überzeugen durch ihre einzigartige Textur, einen Schokoüberzug und knackige Kokosraspeln. Nachmachen!

Lamingtons: australische Kuchenwürfel mit Schokosoße

Warum gibt es Kuchen eigentlich meist nur im klassischen Format? Also in der Kasten-, Tarte- oder Springform? Es gibt einfach Momente, wo ein etwas handlicheres Format sinnvoll erscheint. Ich spreche nicht von Cake Pops, denn deren Zubereitung ist leider mit einigem Aufwand verbunden. Ich spreche von Kuchenwürfeln, genauer gesagt Lamingtons. Das ist ein Gebäck, das in Australien und Neuseeland gern gegessen wird – und in seiner Zubereitung trotzdem nicht schwieriger ist als ein Kastenkuchen.

Der etwas ungewöhnliche Name „Lamingtons“ stammt übrigens vermutlich von dem Gouverneur von Queensland Lord Charles Lamington oder seiner Frau ab. Warum Kuchenwürfel nach dem Ehepaar benannt wurden, ist nicht überliefert. Erstmals soll das Rezept allerdings 1927 aufgetaucht und im Zusammenhang mit den Beiden erwähnt worden sein.

Doch worum handelt es sich dabei genau? Diese Frage ist wesentlich einfacher zu beantworten: Lamingtons sind Würfel aus Vanille-Biskuit, die in Schokosoße getaucht und dann in Kokosflocken gewälzt werden. Die Schokosoße zieht dabei in die poröse Oberfläche des Kuchens ein und verleiht den Würfeln damit eine ganz besondere Textur.

Ob für unterwegs oder als Fingerfood bei der nächsten Gartenparty: Lamingtons sind die perfekte Wahl, wenn es darum geht, Kuchen mit den Fingern zu essen. Mit den Händen essen macht einfach Spaß und wenn das kein riesiges Chaos mit sich zieht, dann ist das Ganze umso besser. Back sie doch direkt mal nach und überzeuge dich selbst davon!

Lamingtons: australische Kuchenwürfel Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Wartezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 5 Minuten Min. Portionen 15 Stück Kochutensilien (23 cm, z.B. diese hier 🛒 1 quadratische Backform Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 120 g weiche Butter plus mehr für die Form

110 g Zucker

1 Vanilleschote Mark

1 Prise Salz

2 Eier

220 g Weizenmehl

2 TL Backpulver

100 ml Milch Für die Glasur: 150 ml Milch

1 EL Butter

100 g Puderzucker

20 g Backkakao

Kokosflocken Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine quadratische Backform ein.

Schlage die weiche Butter mit dem Zucker, dem Vanillemark und einer Prise Salz hell und cremig auf.

Füge die Eier einzeln unter Rühren hinzu.

Vermische das Mehl mit dem Backpulver. Gib es abwechselnd mit der Milch zur Buttermischung und rühre, bis ein glatter Teig entsteht.

Fülle den Teig in die vorbereitete Form und streiche ihn glatt. Backe den Kuchen etwa 25 Minuten lang. Mache die Stäbchenprobe.

Lass den Kuchen ca. 1 Stunde vollständig auskühlen, stürze ihn und schneide ihn in gleichmäßige Würfel (ca. 4–5 cm groß). Stelle sie kühl, damit sie sich später besser glasieren lassen.

Erhitze erst jetzt für die Glasur Milch und Butter in einem kleinen Topf. Rühre den Puderzucker und den Kakao ein, bis eine glatte, flüssige Schokoglasur entsteht.

Tauche die Kuchenwürfel mithilfe von zwei Gabeln nacheinander vollständig in die Glasur, lass sie kurz abtropfen und wälze sie dann sofort in den Kokosflocken.

