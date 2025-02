Landbrot: französisches Original zu Hause nachbacken

Gutes Brot gehört zu einem ausgewogenen Frühstück einfach dazu. Doch nicht immer hat der Bäcker genau den Laib, für den das Herz schlägt. Eine Lösung dafür: selbst backen! Hier ist unser bestes Rezept für ein Landbrot, das schmeckt wie von Profis gebacken. Viel Spaß und guten Appetit!

Landbrot: Rezept wie vom Profi

Handwerksbäckereien gibt es in großen Städten mittlerweile wie Sand am Meer. In besonders angesagten Vierteln kann man keine drei Schritte laufen, ohne dass eine Kreidetafel in Schreibschrift des ganzen Tag über das feinste Sauerteigbrot anbietet. Doch in Kleinstädten oder auf dem Land sieht das schnell anders aus. Hier gibt es zwar den Dorfbäcker, jedoch haben kleine Backstuben oftmals nur reduzierte Öffnungszeiten und ein nicht sonderlich großes Sortiment. Umso besser, wenn du einfach zu Hause backen kannst! Unser Rezept für Landbrot ist ein Anfang für deine eigene Bäckerei, der sich sehen lassen kann.

Die Zubereitung nimmt etwas Zeit in Anspruch, denn Landbrot basiert auf einem Sauerteig. Dieser macht das Backwerk jedoch – neben der langen Gehzeit – besonders bekömmlich und verleiht ihm zudem tolle Aromen. Außerdem solltest du den Teig lange kneten. Hierfür eignet sich eine Küchenmaschine besonders gut, dann musst du weder Muskelkraft aufbringen noch dein Rührgerät ewig festhalten. Noch ein Tipp: Stelle, während dein Ofen vorheizt, eine Schüssel mit Wasser mit hinein. Durch den entstehenden Wasserdampf wird die Kruste besonders knackig.

Landbrot wird neben Baguette als das Beste angesehen, was die französische Backkunst zu bieten hat. Es besitzt eine knusprige, goldbraune Kruste, die vor dem Backen mit etwas Mehl bestäubt wird. Beim Aufgehen bilden sich dadurch dekorative Risse. Das Innere ist fluffig und leicht feucht, ohne trocken zu sein. Es schmeckt zu allem. Ob pur mit einem Stück Käse bei einem spontanen Sommerpicknick, zum Aufstippen aromatischer Soßen oder als Beilage zu einem gebratenen Hähnchen – Landbrot geht immer!

