Koche ein schnelles Lauch-Curry mit Kichererbsen

Heute kochen wir lecker, schnell und vegan: Es gibt ein Lauch-Curry, das in einer halben Stunde auf dem Tisch steht und mit jeder Menge Geschmack überzeugt – ohne, dass dafür viele Zutaten nötig sind. Wie es funktioniert? Das erfährst du, wenn du weiter liest.

Rezept für Lauch-Curry: Blitzgericht für den Feierabend

Manchmal hat man einfach nicht die Energie, um lange in der Küche zu stehen und sich ein aufwendiges Essen zuzubereiten. Aber Kochen muss ja auch nicht kompliziert sein! Viele unserer Rezepte kann man in einer halben Stunde oder weniger nachmachen. Oft sind die Einkaufslisten zudem schön kurz und beinhalten lediglich Zutaten, die für viele zur Grundausstattung gehören. Unser Lauch-Curry mit Kichererbsen erfüllt all diese Pluspunkte.

Zum Lauch-Curry passt eine Portion Reis super, und der kocht sich ja quasi von allein. Während die Getreidekörner also vor sich hin köcheln, bereiten wir das Curry zu. Dazu lassen wir zunächst Kichererbsen abtropfen und waschen und putzen derweil den Lauch. Er wird danach in Ringe geschnitten. Als Nächstes sind Knoblauch und Ingwer an der Reihe: Wir schälen beides und hacken die Zutaten im Anschluss. Und schon geht’s weiter.

In einem großen Topf, einer Pfanne oder einem Wok erhitzen wir etwas Öl und schwitzen Ingwer und Knoblauch darin an. Dann geben wir den in Ringe geschnittenen Porree dazu und braten ihn mit. Gewürzt wird das Ganze nicht nur mit Currypulver, sondern auch mit gemahlenem Kreuzkümmel und etwas Salz. Sobald wir Kokosmilch dazu gegossen haben, lassen wir das Curry nur noch ein paar Minuten simmern.

Nun sollte auch der Reis fertig sein, es kann also serviert werden. Schmeckt super, nicht wahr? Und wenn du auf die Uhr schaust, wirst du merken: Das ging wirklich schnell!

Lauch-Curry Franziska 3.84 ( 18 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Kichererbsen aus dem Glas

2-3 Stangen Lauch je nach Größe

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer daumengroß oder nach Belieben

Öl zum Braten

2 EL Currypulver

2 TL Kreuzkümmel gemahlen

Salz

400 ml Kokosmilch Zubereitung Lass die Kichererbsen abtropfen. Wasche den Lauch und schneide ihn in Ringe. Schäle den Knoblauch und den Ingwer und hacke beides.

Schwitze den Knoblauch und den Ingwer in Öl in einer Pfanne oder einem Wok 🛒 an.

Gib den Lauch dazu und brate ihn 4-5 Minuten mit.

Streue Currypulver und Kreuzkümmel darüber und röste die Gewürze kurz an. Rühre sie dann ein und würze mit Salz.

Gieße die Kokosmilch dazu und lass alles aufkochen. Lass das Ganze anschließend 10 Minuten sanft köcheln.

Rühre die Kichererbsen ein, koche sie noch 5 Minuten mit und schmecke das Curry ab. Notizen Dazu passt Reis.

