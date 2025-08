Minze und Lavendel: ein Mocktail wie aus einem Sommergarten

Wer sagt, dass ein guter Drink Alkohol braucht? Der Lavendel-Mojito-Mocktail beweist eindrucksvoll das Gegenteil und begeistert mit Frische, Eleganz und einer wunderhübschen Farbe. Das florale Getränk ist die perfekte Wahl für alle, die sprudelnde Abwechslung und eine Alternative zu Softdrinks wie Cola, Fanta und Co. suchen.

So machst du einen Lavendel-Mojito-Mocktail

Minzblätter und frischer Limettensaft bilden die Basis für unser prickeliges Kaltgetränk. Sie werden zunächst in Gläser gefüllt und vorsichtig zerstoßen, damit sich die ätherischen Öle entfalten können. Ganz wie bei einem Mojito.

Der Star des Lavendel-Mojito-Mocktails ist aber der Lavendelsirup: Seine feine Süße, das entspannende Aroma und die hübsche lila Farbe verleihen dem Mocktail eine besondere Note. Ergänzt wird das Ganze durch sprudelndes Mineralwasser, das den Drink prickelnd und leicht macht, und eine großzügige Menge Eis, die für Erfrischung sorgt.

Die zarten Lavendelblüten sind nicht nur für ihren beruhigenden Duft bekannt, sie sind mittlerweile auch für ihre vielseitige Anwendung in der Küche beliebt. In der mediterranen Region beheimatet, wird Lavendel seit Jahrhunderten wegen seiner beruhigenden und heilenden Eigenschaften geschätzt. Ihr einzigartiges, blumiges und leicht würziges Aroma macht Lavendel zu einer beliebten Zutat in Desserts, Sirups und, wie hier, in erfrischenden Getränken.

Du mixt zu Hause gerne Cocktails, Limonaden und Mocktails und überlegst, dir eine Hausbar einzurichten? Dann schau dir unseren Ratgeber zu Bar-Tools an, in dem wir dir verraten, was unserer Meinung nach zu einer guten Grundausstattung für die heimische Bar gehört.

Optisch wie geschmacklich ist der Lavendel-Mojito-Mocktail ein Highlight. Die leuchtende Minze und die zarte florale Nuance machen ihn ideal für Sommerabende, Gartenparty oder für eine lauschige Auszeit auf dem Balkon. Frisch, köstlich und absolut besonders – dieser Mocktail hat alles, was ein großartiger Drink braucht.

Jetzt hast du dir ja bereits einen hübsch anzusehenden und wunderbar leckeren Lavendel-Mojito-Mocktail gezaubert. Möchtest du deine Freunde mit weiteren alkoholfreien Drink-Kreationen überraschen, dann empfehlen wir dir den Klassiker Ipanema und einen Limetten-Ananas-Mocktail. Extra fruchtig wird es mit einem Mango Mule. Welchen Drink du am Ende auch schlürfst, wir sagen Cheers!

Lavendel-Mojito-Mocktail Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien online z.B. im praktischen 6er-Set hier 🛒 2 Longdrink-Gläser Zutaten 1x 2x 3x 20 frische Minzblätter

4 Bio-Limetten

40 ml Lavendelsirup online z.B. hier 🛒

500 ml Sprudelwasser

Eiswürfel Zubereitung Wasche die Minzblätter und schüttle sie trocken. Verteile die Blätter auf zwei Gläser.

Wasche die Limetten, halbiere sie und presse den Saft aus. Gieße den Limettensaft in die Gläser. Wenn du magst, lege je eine der ausgepressten Limettenhälften mit in die Gläser hinein, das sorgt für extra Aroma.

Nimm einen Stößel und drücke die Minze und die Limette leicht an, damit die ätherischen Öle freigesetzt werden.

Gib eine Handvoll Eiswürfel in jedes Glas, bis es gut gefüllt ist. Gieße den Lavendelsirup darüber.

Fülle die Gläser anschließend mit sprudelndem Mineralwasser auf. Rühre alles vorsichtig um, damit sich die Zutaten gut vermischen.

Dekoriere die Gläser noch mit einem Minzzweig und einer Limettenscheibe.

