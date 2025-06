Limo, Eistee & Co: Mit diesen Bar-Tools mixt du Erfrischungsgetränke wie ein Profi

Der Sommer ist die perfekte Zeit, um sich kreativ auszutoben – und zwar in der eigenen kleinen Erfrischungsgetränke-Manufaktur zu Hause. Ob erfrischende Zitronenlimonade, fruchtige Mocktails oder coole Eistee-Variationen: Mit dem richtigen Zubehör ist die Herstellung nicht nur kinderleicht, sondern macht auch richtig Spaß! Und das Beste? Du kannst deine eigenen Rezeptideen entwickeln. Wir zeigen dir, welches Bar-Zubehör in deiner heimischen Bar nicht fehlen sollte.

1. Eine gute Zitruspresse: der Saft macht’s

Ganz ehrlich, die Basis vieler Sommerdrinks ist frisch gepresster Zitronensaft. Nichts gegen die Flasche aus dem Supermarkt, aber „frisch gepresst“ schmeckt einfach anders – und besser. Von der klassischen Zitronenlimo über einen Virgin-Blutorangen-Mojito bis hin zum alkoholfreien Aperol Spritz, ohne eine gute Zitruspresse geht nix!

Dabei entscheidest du, ob du eine elektrische Zitruspresse 🛒 die Arbeit für dich übernehmen lässt oder dich für eine normale Variante und ein bisschen Muskelkraft entscheidest. Unser Tipp: Edelstahl-Pressen 🛒 sehen nicht nur hochwertig aus, sie halten auch ewig und lassen sich easy im Geschirrspüler reinigen. Spezielle Handpressen 🛒eignen sich besonders gut fürs Auspressen von Limetten.

2. Eiswürfel-Maker: deine Geheimwaffe gegen die Hitze

Klar, Eiswürfelformen tun’s auch, aber wie oft ging dir schon das Eis aus, wenn alle noch einen Drink wollten? Mit einer Eiswürfelmaschine 🛒 passiert das nie wieder. Ob Würfel oder XXL-Kugeln – du hast immer genug Eis am Start, und zwar super schnell. Für Sommerpartys, Grillabende oder einfach, wenn du dir den fünften Eistee in Folge gönnst. Genauso praktisch kann ein spezieller Eissack und -Hammer 🛒 sein, um Eis zu zerkleinern. Einfach ein paar mal drauf hauen und schon ist das Crushed Ice fertig.

3. Eine Mischung aus Präzision und Freiheit: Messbecher, Shaker und Rührgläser

Wie viel Sirup war das nochmal? Und wie viel Limettensaft? Ganz gleich, ob du ein Rezept nachmachen oder selbst experimentieren möchtest, brauchst du einen verlässlichen Messbecher 🛒. Keine Hexerei, einfach ein Becher mit guten Skalen für Milliliter, Cups und Unzen. Unser Tipp: Es gibt auch Cocktailshaker mit Maßangeben 🛒. Diese machen das Abmessen und Mixen noch leichter. Für noch mehr Style kannst du dir auch kleine Cocktail-Messhilfen, die sogenannten Jigger 🛒, anschaffen – sieht retro aus und fühlt sich richtig professionell an.

4. Limonadenbehälter und Karaffen – für jeden Anlass perfekt gerüstet

Wenn du Lust auf Partys oder einfach größere Mengen Limo hast, dann leg dir unbedingt einen coolen Limonadenbehälter mit Zapfhahn 🛒 zu. Du kannst ihn mit deiner Lieblingslimo, Früchten oder Eistee füllen – und deine Gäste bedienen sich einfach selbst. Mega praktisch, oder? Für kleinere Runden oder die Familie am Wochenende tut’s auch eine edle Glaskaraffe 🛒 mit schickem Design. Und für Infused Water kann sich ein Wasserspender mit Einsatz 🛒 oder eine Karaffe mit Sieb 🛒 eignen. So purzeln nicht ungewollt Früchte, Eis oder Kräuter beim Einschenken mit ins Glas.

5. Pürierstab oder Mixer: für cremige Slushies

Du liebst beerige Smoothie-Bowls? Dann wirst du einen Blender LIEBEN! Investiere in einen leistungsstarken Mixer 🛒, der auch mit Eiswürfeln fertig wird, und tob dich aus. Von cremigen Erdbeer-Slushies bis zu tropischen Ananas-Kokos-Mocktails ist alles möglich. Und für jene, die es kompakter mögen, tut’s auch ein guter Pürierstab 🛒.

Dein innerer Barkeeper steht schon in den Startlöchern? Dann probiere am besten gleich ein paar unserer alkoholfreien Rezepte für Limonaden, Eistees und Mocktails aus. Starte die sommerliche Cocktailstunde mit einem erfrischenden Blaubeer-Eistee. Danach stehen brasilianische Limonade und alkoholfreie Margarita auf dem Drink-Menü. Cheers!

6. Soda-Maker: die Sprudelmaschine für alle Fälle

Lass die Finger von den Plastikflaschen aus dem Supermarkt – mach deinen Sprudel doch einfach selbst! Ein Wassersprudler 🛒 ist nicht nur nachhaltiger, sondern auch total flexibel, was den Kohlensäuregehalt angeht. Ein kräftiges Sprudeln für Limonade mit Limette? Ein sanfter Hauch von Kohlensäure für einen Kräuterdrink? Alles möglich! Noch nicht überzeugt? Dann erfahre in unserem Leckerleben-Artikel, warum sich die Anschaffung eines Wassersprudlers durchaus lohnen kann. Nie wieder schleppen, ist nur einer der Gründe.

7. Schicke Gläser und hochwertige Trinkhalme: so sieht Spaß im Glas aus

Langweilige Tassen? Oder normale Trinkgläser für deine Limonaden- und Eisteekreationen verwenden. Bitte nicht! Die sommerlichen Drinks verdienen es, richtig in Szene gesetzt zu werden. Es gibt eine Riesenauswahl an entsprechenden Gefäßen, die mit ausgefallenen Designs zum Hingucker werden. Eistees sehen wundervoll in fancy Einmachgläsern mit Deckel und Strohhalm 🛒 aus und spritzige Drinks machen eine gute Figur in extragroßen Kristall-Spritz-Gläser 🛒 bringen den nötigen Glamour ins Spiel. Und die Trinkhalme? Setze auf Nachhaltigkeit und verwende am besten wiederverwendbare Produkte. Schluss mit Papierröhrchen, die nach zehn Minuten zu Pappmaschee werden. Trinkhalme aus Glas 🛒 sehen elegant aus, Trinkröhrchen aus Edelstahl 🛒 sind wiederum etwas robuster. Wähle einfach, was dir besser gefällt und für dich praktischer ist.

