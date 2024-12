Letscho mit Kohl: osteuropäischer Klassiker mit unserem liebsten Wintergemüse

Wir lieben Letscho und wir lieben Kohl. Warum nicht beides verbinden? Der osteuropäische Gemüseeintopf schmeckt so aromatisch und heizt im Winter richtig ein. Ein wenig Weiß- und Rosenkohl passen da perfekt hinein. Das reimt sich sogar. Letscho mit Kohl ist ein Geschmacksgedicht! Und wir haben das Rezept dafür.

Letscho mit Kohl: wandelbares Rezept

Letscho stammt aus der ungarischen Küche und wird traditionell als Eintopf oder Beilage zubereitet. In der Regel besteht Letscho aus Paprika, Tomaten und Zwiebeln, die in Schmalz oder Öl geschmort werden. Besonders in Ungarn gehört auch Paprikapulver in verschiedenen Schärfegraden unbedingt dazu. Im Laufe der Zeit haben sich viele Abwandlungen entwickelt. In der Slowakei oder Tschechien wird Letscho oft mit Würstchen oder Speck ergänzt. Auch eine gute Idee für unseren Letscho mit Kohl!

In einem Schmortopf aus Gusseisen🛒 kannst du allerlei Eintöpfe und Schmorgerichte zubereiten.

Die Zubereitung von Letscho mit Kohl ist herrlich unkompliziert. Zunächst schwitzt du Zwiebeln und Knoblauch in etwas Öl an. Danach kommen bunte Paprikawürfel dazu. Nun kommt der in feine Streifen geschnittene Weißkohl zusammen mit halbierten Rosenkohlröschen in den Topf. Anschließend fügst du die würzige Tomaten-Gemüsebrühe hinzu und lässt alles köcheln. Gewürze wie Paprikapulver, Kreuzkümmel und ein wenig Zucker machen das Gericht perfekt. Zum Schluss ein wenig Mais dazu und fertig ist dein Letscho mit Kohl, das nicht nur fantastisch schmeckt, sondern dich mit einer guten Portion Vitaminen versorgt.

Anstelle von Mais kannst du beispielsweise Räuchertofu oder eine Handvoll Kichererbsen hinzufügen. Die versorgen dich zusätzlich mit Proteinen. Du kannst dein Letscho mit Kohl pur verspeisen oder Reis dazu servieren. Eine frische Scheibe Brot neben der dampfenden Schüssel macht sich ebenfalls gut.

Ein Rezept für ein klassisches, vegetarisches Letscho haben wir natürlich auch parat. Das kannst du auch wunderbar zur Soljanka weiterverarbeiten. Das tatarische Schmorgericht Azu ist sicher auch nach deinem Geschmack, wenn du deftige Fleischgerichte magst.

Letscho mit Kohl Ann-Katrin 4.72 ( 7 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

200 g Weißkohl

150 g Rosenkohl

3 EL Pflanzenöl

400 g gehackte Tomaten

500 ml Gemüsebrühe

2 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Paprikapulver rosenscharf

1 TL Kreuzkümmel

1 Lorbeerblatt

etwas Salz und Pfeffer

1 Prise Zucker

150 g Mais aus der Dose

frische Kräuter zur Deko Zubereitung Schneide die Zwiebel in feine Würfel. Hacke die Knoblauchzehen. Entkerne die rote und gelbe Paprika und schneide sie in Würfel. Schneide den Weißkohl in feine Streifen. Putze den Rosenkohl und halbiere ihn.

Erhitze das Pflanzenöl in einem großen Topf. Schwitze die Zwiebelwürfel und den gehackten Knoblauch bei mittlerer Hitze an, bis sie glasig sind.

Gib die gewürfelten Paprikastücke in den Topf und brate sie etwa 3 Minuten mit an.

Füge die Weißkohlstreifen und die halbierten Rosenkohlröschen hinzu. Rühre alles gut um und lasse das Gemüse 5 Minuten anbraten.

Gieße die gehackten Tomaten aus der Dose und die Gemüsebrühe in den Topf. Verrühre alles gut und bringe die Mischung zum Kochen.

Würze das Letscho mit Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker. Gib das Lorbeerblatt dazu, reduziere die Hitze und lasse alles für etwa 20 Minuten köcheln, bis der Weißkohl und der Rosenkohl weich sind.

Rühre den Mais unter und lasse das Letscho weitere 5 Minuten köcheln.

Entferne das Lorbeerblatt, schmecke das Letscho noch einmal ab und garniere es mit frisch gehackten Kräutern.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.