Warm, würzig und wunderbar: Linsen-Spargel-Curry

Erhitze das Öl in einem großen Topf bei mittlerer Hitze. Gib die Zwiebel hinzu und brate sie glasig an. Füge den Knoblauch und Ingwer sowie die Gewürze hinzu. Rühre gut um und brate alles für 1-2 Minuten an. Rühre das Tomatenmark ein und brate es kurz mit.