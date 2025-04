Liptauer Aufstrich: Probiere diesen Klassiker der böhmischen Küche

Hast du schon einmal etwas vom Liptauer Aufstrich gehört? Diese besondere Spezialität darfst du dir nicht entgehen lassen. Sie lässt sich aus wenigen ausgewählten Zutaten und in ein paar Minuten zubereiten und zaubert eine angenehm scharfe Note auf deinen Frühstückstisch. Hier ist das Rezept für den Klassiker.

Liptauer Aufstrich lässt sich ganz leicht zu Hause zubereiten

In der ungarischen, der slowenischen und auch in der österreichischen Küche ist der Liptauer Aufstrich ein echter Klassiker. Zu finden ist er vor allem in Österreich heute noch auf den Speisekarten zahlreicher traditioneller Heuriger. Wenn du den Aufstrich mal probieren möchtest, dann musst du dafür aber keine weite Reise in Kauf nehmen, sondern kannst ihn mit diesem Rezept auch einfach in der eigenen Küche zubereiten.

Für einen echten Liptauer Aufstrich vermengst du zuerst Quark mit Butter mit einem Schneebesen zu einer cremigen Masse. Wichtig: Es dürfen keine sichtbaren Butterstückchen übrig bleiben. Dann kommen die Gewürze dazu. Zum Schluss hebst du sehr klein geschnittene Zwiebelstücke und Gurkenwürfel in die Masse. Lass alles mindestens 30 Minuten im Kühlschrank gut durchziehen und serviere den Liptauer Aufstrich dann mit frischem Schnittlauch bestreut.

Besonders lecker schmeckt Liptauer Aufstrich als Dip zu Cracker oder zu Gemüsesticks. Aber auch auf Brot (vor allem auf Schwarzbrot) ist er als Aufstrich beliebt. Das eine gültige Rezept für Liptauer gibt es dabei nicht. Deshalb kannst du das Rezept auch ohne Weiteres deinem Geschmack anpassen. Wir haben uns für die Variante mit Quark und Butter entschieden. Wenn es etwas schneller gehen soll kannst du statt der beiden genannten Zutaten zum Beispiel auch Frischläse verwenden. Es gibt auch Variationen, in denen klein geschnittene Sardellen untergemischt werden. Auch Kapern oder ein Rauchpaprikapulver geben einen tollen Geschmack in den Aufstrich.

Was bei einem Liptauer Aufstrich aber auf keinen Fall fehlen darf, sind die Zwiebeln, die Essiggurken, der Senf und die Gewürze wie gemahlener Kümmel und Paprikapulver.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Aufstrich-Rezepte gibt es wie Sand am Meer. Um da den Überblick zu behalten, empfehlen wir dir unsere persönlichen Lieblinge. Dieser Feta-Quark-Aufstrich mit getrockneten Tomaten sorgt für ordentlich Aroma auf dem Brot. Unwiderstehlich ist auch ein Möhren-Schmand-Aufstrich. Oder genieße diesen Bärlauch-Frischkäse-Aufstrich.

Liptauer Aufstrich Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Ziehzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zwiebel

2 kleine Gewürzgurken

200 g Quark 20 % Fett

100 g weiche Butter

1 TL mittelscharfer Senf

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Paprikapulver rosenscharf

1 TL Kümmel gemahlen

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL Gurkenwasser

1 EL Sauerrahm

1 EL Schnittlauch gehackt Zubereitung Schäle die Zwiebel und hacke sie sehr fein oder reibe sie in feine Streifen.

Schneide die Gewürzgurken in kleine Würfel.

Gib Quark und Butter in eine Schüssel und schlage beide Zutaten mit einem Schneebesen 🛒 schaumig. Füge Senf, die beiden Paprikapulver, Kümmel, Salz und Pfeffer hinzu und verrühre alle Zutaten miteinander. Hebe die Zwiebelwürfel und die klein geschnittenen Gurken ebenfalls unter die Masse.

Füge für eine cremigere Konsistenz etwas Gurkenwasser und den Sauerrahm zum Aufstrich hinzu. Wasche den Schnittlauch, schüttle ihn trocken und hacke ihn fein. Streue den Schnittlauch über den Aufstrich und stelle ihn zum Ziehen für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.