Na, hast du in der Vorweihnachtszeit mit all ihren süßen Versuchungen und Schlemmereien auch zwischendurch so richtig Lust auf herzhafte Küche? Kein Problem, dann haben wir das passende Rezept für dich: eine köstliche Low-Carb-Gyros-Rolle mit würzigem Fleisch, frischem Gemüse und einem Teig aus Quark, Eiern und Käse. Garantiert großer Genuss bei wenig Kalorien!

Low-Carb-Gyros-Rolle aus dem Ofen

Die Low-Carb-Gyros-Rolle bietet eine geniale Kombination aus zartem Hähnchenfleisch, knackigem Gemüse und würziger Soße, alles eingewickelt in einen saftigen Low-Carb-Teig. Sie ist nicht nur unglaublich lecker, sondern auch einfach zuzubereiten. Denn während der Teig aus Quark, etwas Mehl, Käse, Eiern und natürlich Gyros-Gewürz in aller Ruhe im Ofen backt, kannst du schon einmal die Zutaten für deine gesunde Rolle vorbereiten.

Auf die Low-Carb-Gyros-Rolle kommt, was schmeckt und für uns zu einem Gyrosteller wie vom Griechen gehört: knackiger Salat und Gurke, saftige Tomaten und natürlich Krautsalat und Zaziki. Außerdem brätst du Hähnchen-Geschnetzeltes ebenfalls in Gyros-Gewürz an.

Und dann geht es auch schon los mit der tollen Rolle – fertig gebacken, bestreichst du sie mit dem Zaziki und verteilst dein Fleisch und das Gemüse. Dann wird das Ganze eingerollt. Genießen kannst du sie wie einen Wrap oder du schneidest sie in mundgerechte Stücke – so lässt sie sich wunderbar teilen oder deinen Gästen servieren.

Die Low-Carb-Gyros-Rolle liefert eine gesunde Portion Proteine und Gemüse und kommt mit wenig Kohlenhydraten aus. Das macht sie zu einer perfekten Wahl für alle, die sich bewusst ernähren möchten, ohne auf Genuss verzichten zu müssen. Bewusst ernähren kannst du dich auch mit unseren anderen Low-Carb-Rezepten: Probiere doch mal schnelle Hüttenkäsetaler, Auberginen-Nudeln mit Zucchini-Feta-Puffern oder unsere Blumenkohl-Pizza. Du siehst, auch in der Low-Carb-Küche brauchst du auf Pizza, Pasta und Co. nicht verzichten. Mit unserer Low-Carb-Gyros-Rolle bereitest du dir Fast Food vom Feinsten zu – aber in gesund. Viel Spaß beim Rollen und guten Appetit!