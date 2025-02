Leckere Low-Carb-Pizza mit Blumenkohl statt Mehl

Hast du mal wieder Lust auf eine Pizza, dann muss es nicht immer eine Variante mit Hefeteig sein. Wie wäre es stattdessen mal mit einer Version, deren Boden aus Blumenkohl besteht? Das mag zunächst ungewöhnlich klingen, ein Nischendasein führt die Blumenkohl-Pizza aber längst nicht mehr. Als gesunde Low-Carb-Variante mit reduzierten Kalorien ist sie vor allem bei Sportlern und Figurbewussten eine beliebte Mahlzeit. Wie du die Low-Carb-Pizza zubereitest, zeigen wir dir sogar mit Videoanleitung.

So machst du eine Low-Carb-Pizza mit Blumenkohl

Möchtest du auf deine Ernährung achten, dabei trotzdem nicht auf Pizza verzichten, dann ist diese Low-Carb-Pizza aus Blumenkohl genau richtig. Statt aus Mehl und Hefe bereitest du den Boden einfach aus dem Kohlgemüse zu.

Wie das funktioniert? Einfach den Blumenkohl in Salzwasser garen, mit Hilfe eines Küchentuchs die komplette Feuchtigkeit ausdrücken, mit Eiern, geriebenem Mozzarella, Salz, Pfeffer und Oregano mischen und den Teig auf einem Backblech mit den Händen zu einer runden Pizza formen. Den Low-Carb-Pizzateig schiebst du zum Vorbacken für 15 Minuten in den Backofen.

In der Zwischenzeit kannst du den Belag vorbereiten. Du kannst deine Low-Carb-Pizza nach Lust und Laune mit deinen Lieblingszutaten belegen. Wir haben uns für Hähnchenfilet, Brokkoli, Béchamelsoße und Zwiebel entschieden.

Zuerst schneidest du den Brokkoli in Röschen und die Zwiebel in Streifen. Anschließend wird das Hähnchenfilet ebenfalls in Streifen geschnitten und in etwas Öl in einer heißen Pfanne angebraten. Ist der Blumenkohl-Pizzaboden vorgebacken, streichst du ihn mit der Béchamelsoße ein, streust die Hälfte des geriebenen Cheddars darüber und belegst ihn mit Brokkoli und Hähnchenstreifen. Bevor die Low-Carb-Pizza für weitere 15 Minuten in den Ofen darf, kommt abschließend der restliche Cheddar darüber.

Du liebst Pizza und kannst von dem italienischen Klassiker einfach nicht genug bekommen? In unserer Rubrik „Leckerlernen“ kannst du noch mehr darüber erfahren, welche Pizzasorten es gibt und wie du Pizzateig selber machen kannst.

Brauchst du ein paar Ideen, womit du deine nächste Pizza belegen kannst, sieh dir doch mal unser Rezept für Pizza Hawaii oder Pizza Grüne Wiese an.