Pizza „Grüne Wiese“: weckt Frühlingsgefühle

Wenn es um Rezepte zum Thema „Grüne Wiese“ geht, denken die meisten wohl an den Cocktail, bei dem Sekt, Orangensaft und Blue Curaçao gemischt ein grasgrünes Getränk ergeben. Grüne Wiese ist aber auch eine Pizza, die hauptsächlich mit grünem Gemüse belegt wird. Wir zeigen dir, wie du die Pizza „Grüne Wiese“ selbst zubereiten kannst.

Pizza „Grüne Wiese“: eine Pizza mit vielen Gesichtern

Diese Pizza liebt alles, was grün ist, und deshalb darfst du sie mit grünem Gemüse von Spinat über Brokkoli bis hin zu Erbsen belegen. Basis der Pizza ist ein gewöhnlicher Pizzateig. Die Details stecken aber im Belag. Zuerst wird der Pizzateig mit einer Mischung aus Schmand und Frischkäse bestrichen, bevor dann das Gemüse und abschließend der Käse dazukommen.

Tipp: Für unsere Variante der Pizza haben wir einen Teig mit Hefe gewählt. Du kannst aber auch einen klassischen Öl-Quark-Teig oder einen Low-Carb-Teig zum Beispiel aus Frischkäse, geriebenem Käse und Eiern als Boden verwenden. Der Vorteil: Bei einem Low-Carb-Teig entfällt die Gehzeit und du kannst deine Pizza schneller genießen.

Jede gute Pizza steht und fällt am Ende mit der Wahl des richtigen Käses. In diesem Fall muss er würzig sein. Du kannst unter anderem einen kräftigen Appenzeller verwenden. Aber auch ein Bergkäse oder ein Gruyère schmecken in der Kombination mit dem Gemüse.

Apropos Gemüse: Die Pizza „Grüne Wiese“ lässt dir viel Raum für eigene Kreativität. Natürlich musst du zum Belegen nicht Spinat, Brokkoli und Zuckerschoten nehmen. Grüne Zucchini, über die fertige Pizza gestreuter Ruccola oder grüne Paprika eigenen sich ebenso als Belag. Möchtest du die Pizza zum Abschluss noch mit etwas Besonderem krönen, dann dekoriere sie einfach mit essbaren Blüten. So wird der Eindruck einer grünen Wiese perfekt.

Ab und zu hat man einfach Lust auf eine selbst gemachte Pizza. Neben unserer Variante der Pizza „Grüne Wiese“ findest du bei uns noch zahlreiche weitere Kreationen. Keine klassische Pizza im eigentlichen Sinne ist die Hackfleisch-Pizza. Fleisch-Fans werden sie lieben. Außergewöhnlich ist auch die frittierte Variante: Die Pizza Fritta Napoletana ist ein beliebtes Streetfood aus Italien. Für klassischen Genuss darf eine Pizza Marinara nicht fehlen.