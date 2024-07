Du hast einen mordsmäßigen Hunger, doch mal wieder keine Zeit oder auch Lust, etwas Aufwändiges zu kochen? Gar kein Problem: Mit diesem Rezept kannst du dich innerhalb von nur 5 Minuten mit einem köstlichen Nudelgericht in Käsesoße verwöhnen. Du glaubst nicht, dass es wirklich so fix geht? Dann probiere unser schnelles Tassenrezept aus der Mikrowelle für Mac-and-Cheese-Pasta doch einfach mal aus!

Mac and Cheese als Blitzrezept

Makkaroni mit Käse, in den USA „Mac and Cheese“ genannt, hat eine lange Tradition und ist für viele das ultimative Wohlfühlessen. Ursprünglich war es ein sehr einfaches Gericht, das in den Küchen amerikanischer Siedler mit europäischer Herkunft seinen Anfang nahm. Später hat es sich dann zu einem Lieblingsgericht in den USA und darüber hinaus entwickelt. Unser Tassenrezept fängt das Wesen dieses Klassikers ein, du benötigst aber lediglich eine Tasse, ein paar einfache Zutaten und deine Mikrowelle. Selbst wenn du eher zu den Kochanfängern gehörst, wirst du mit dieser Anleitung spielend leicht ein kleines, kulinarisches Meisterwerk erschaffen.

Die Mac-and-Cheese-Pasta aus der Tasse ist nicht nur superlecker, sondern auch extrem zeitsparend. Perfekt für die Momente, in denen der Hunger schneller zuschlägt als erwartet. Sie ist nicht nur schnell gemacht, sondern auch prima für zwischendurch, zur Mittagspause oder nach einem harten Tag zum Abendbrot. Außerdem braucht man wenig Geschirr, und es bleiben keine Reste über. Also, worauf wartest du noch? Ran an die Tassen!