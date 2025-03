Makkaroni-Bolognese-Auflauf: schmeckt wie Urlaub in Italien

Du sitzt in einer kleinen Trattoria in Bologna, wo der würzige Duft von Tomaten, Knoblauch und frischen Kräutern aus der Küche strömt. Klingt das nicht fabelhaft? Weil man aber nicht das ganze Jahr über Urlaub machen kann, kannst du dir das Aroma und den Geschmack Italiens mit diesem Makkaroni-Bolognese-Auflauf in die heimische Küche holen.

Einfaches Rezept für Makkaroni-Bolognese-Auflauf

Die Bolognese-Soße hat ihre Wurzeln in der Emilia-Romagna. In Italien heißt sie „Ragù alla Bolognese“ und wurde dort bereits im 18. Jahrhundert erfunden. Ursprünglich als Fleischsoße für Tortellini und Tagliatelle gedacht, hat sie sich schnell einen Platz in zahllosen Variationen gesichert, und inspiriert uns noch heute.

In Verbindung mit Makkaroni, die aus der Region Neapel stammen, und geschmolzenem Käse entsteht ein leckeres Gericht, das für kulinarische Glücksmomente sorgt. Der Makkaroni-Bolognese-Auflauf überzeugt aber nicht nur durch seine Reichhaltigkeit, sondern auch durch die einfache Zubereitung.

Koche die Nudeln al dente und brate Hackfleisch mit Zwiebeln, Möhre, Knoblauch sowie Tomatenmark in einer Pfanne an. Würze es und lösche mit Rotwein ab. Jetzt gibst du noch stückige Tomaten dazu und lässt alles kurz aufkochen. Schmecke die Soße mit Kräutern und Gewürzen ab und rühre Sahne unter. Anschließend gibst du die Soße mit den Nudeln und in eine Auflaufform 🛒. Zum Schluss verteilst du noch Mozzarella über dem Makkaroni-Bolognese-Auflauf und schiebst ihn für eine knappe halbe Stunde in den Ofen.

Der Auflauf ist ideal für einen gemütlichen Familienabend oder für einen festlichen Anlass, bei dem du deinen Gästen ein Gericht servieren möchtest, das Glück und Wärme zugleich verspricht. Wir wünschen guten Appetit!

Makkaroni-Bolognese-Auflauf Anke 4.24 ( 26 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Auflaufform, 25 x 20 cm Zutaten 1x 2x 3x 250 g Makkaroni

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Karotte

2 EL Olivenöl

400 g Hackfleisch gemischt

1 EL Tomatenmark

Salz und Pfeffer

100 ml Rotwein

1 Dose stückige Tomaten 400 g

1 TL Oregano

200 ml Sahne

1 EL Butter

125 g Mozzarella

frisches Basilikum Zubereitung Koche die Makkaroni nach Packungsanweisung al dente. Schrecke sie danach mit kaltem Wasser ab.

Schäle Zwiebel, Knoblauch und Karotte und würfele alles.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und schwitze Zwiebel und Möhre darin an. Gib das Hackfleisch dazu und brate es krümelig an. Füge Knoblauch und Tomatenmark hinzu. Würze mit Salz und Pfeffer und lösche alles mit Rotwein ab.

Gib die stückigen Tomaten dazu und lass die Soße kurz aufkochen. Würze sie mit Oregano und lass sie 5 Minuten köcheln.

Ziehe die Pfanne vom Herd und rühre die Sahne ein. Schmecke erneut mit Salz und Pfeffer ab.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und fette eine Auflaufform mit Butter ein.

Fülle die Nudeln in die Form und übergieße sie mit der Soße.

Schneide den Mozzarella klein und verteile ihn über dem Makkaroni-Bolognese-Auflauf.

Schiebe ihn für 25 Minuten in den Ofen und streue danach noch frisches Basilikum drüber.

