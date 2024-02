Makkaroni mit Käsesoße: So kochst du original amerikanische Mac ’n‘ Cheese

Es ist das Comfort Food schlechthin: Makkaroni mit Käsesoße. Das amerikanische Gericht ist weltweit bekannt und gern gegessen. Kein Wunder, überbackene Nudeln mit sämiger Käsesoße sind einfach ideal für Tage, wo man nicht nur Nahrung, sondern auch Gemütlichkeit braucht. Wir zeigen dir heute, wie einfach du das Soulfood zubereiten kannst.

Cremige Mac ’n‘ Cheese als perfektes Comfort Food: einfache Makkaroni mit Käsesoße

Sie kommen vermutlich in jeder amerikanischen Serie mindestens ein Mal vor: Makkaroni mit Käsesoße sind eines der bekanntesten Gerichte aus den Staaten. Dabei haben sie ihren Ursprung in England. Dort wurde das erste Rezept in einem Buch für englische Hausfrauen bereits im späten 18. Jahrhundert veröffentlicht. Über den versklavten Koch James Hemings des damaligen US-Präsident Thomas Jefferson gelangte das Gericht dann in die Staaten. Es erlangte dort schnell große Beliebtheit und ist bis heute felsenfest in der US-amerikanischen Küche verwurzelt.

Für die Zubereitung von Makkaroni mit Käsesoße verwendest du am besten gewölbte Makkaroni. Diese werden gekocht und mit reichlich Käsesoße vermischt, mit Käse bestreut und dann überbacken. Kalorienarm ist anders, aber es soll ja auch ein richtiges Soulfood sein. Verwende am Besten einen würzigen Cheddar-Käse, der wird besonders knusprig und verleiht dem Gericht einen kräftigen Geschmack.

Wer immer auf die Idee kam, Nudeln mit Käse zu kombinieren, diese Person war ein Genie! Begib dich auf eine kulinarische Reise durch die Welt der Käsenudeln und probiere unsere Cacio e Pepe. Diese leckeren Feta-Pasta aus dem Ofen hat in den Sozialen Medien ordentlich Aufsehen erregt. Auch in der veganen Version schmeckt es mit veganen Käsespätzle, die für den echten Hütten-Flair sorgen.

Makkaroni mit Käsesoße sind super einfach hergestellt und nach kurzer Zeit kannst du ihnen im Ofen dabei zugucken, wie sie eine wunderschöne, goldbraune Farbe bekommen. Einfach himmlisch! Ein Geheimtipp: Bestreue deine Mac ’n‘ Cheese mit Röstzwiebeln oder knusprigen Brotkrumen. Die zusätzlich knusprige Konsistenz und der zwiebelige Geschmack lassen allein bei dem Gedanken daran schon das Wasser im Mund zusammenlaufen!