Dieser mallorquinische Mandelkuchen schmeckt wie Urlaub

Wein, Käse, Oliven und Co. sind beliebte Spezialitäten aus Spanien. Aber auch der mallorquinische Mandelkuchen zählt dazu. Um in den Genuss des Kuchens zu kommen, musst du aber nicht gleich in den Flieger nach Mallorca steigen, sondern kannst ihn einfach zu Hause nachbacken.

Luftiger mallorquinischer Mandelkuchen ohne Mehl

Der mallorquinische Mandelkuchen besticht durch seine fluffige Textur und einen intensiven Geschmack nach Mandeln. Zubereitet wird der Kuchen ganz ohne Mehl. Möchtest du ihn zu Hause backen, bereitest du zuerst einen Teig aus Eigelb, gemahlenen Mandeln, Vanillemark, Zimt, dem Abrieb einer Zitrone und Puderzucker zu. Aus dem Eiklar schlägst du einen Eischnee, den du anschließend unter den Teig hebst. Der sorgt dafür, dass der Kuchen schön fluffig wird. Danach schiebst du den Teig in den vorgeheizten Backofen und darfst dich auf das erste Stück freuen, während ein süßer Duft nach Mandeln durch deine Küche schwebt.

Auch wenn der Mandelkuchen, der auf Spanisch „Gató de Almendra“ heißt, seinen Ursprung auf Mallorca hat, ist er in ganz Spanien eine beliebte Delikatesse. Mandeln für den Kuchen gibt es in Spanien mehr als genug, schließlich gilt das mediterrane Land als größtes Mandel-Anbaugebiet in Europa. Ob du für deine Version des Kuchens geschälte Mandeln oder welche mit Haut verwenden möchtest, ist dir überlassen. Ungeschälte Mandeln färben den Kuchen bräunlich, während die andere Variante für einen hellen Teig sorgt.

