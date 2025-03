Irische Malzbier-Cupcakes: Nascherei zum St. Patrick‘ s Day

Malzbier, das gab es bei uns früher oft nur zu besonderen Anlässen und war jedes mal ein kleines Highlight auf dem Abendbrottisch. Das dunkle und süß schmeckende Getränk eignet sich aber nicht nur zum Trinken, sondern ist auch eine tolle Backzutat. Der beste Beweis: diese aromatisch-würzigen Malzbier-Cupcakes, die eine perfekte süße Begleitung zum St. Patrick‘ s Day abgeben.

Backe irische Malzbier-Cupcakes

Am 17. März ist es wieder soweit: Es wird der St. Patrick‘ s Day gefeiert. An dem Tag gedenken Iren und Irinnen dem Heiligen Patrick, der einst den christlichen Glauben auf die Insel gebracht haben soll. Neben festlichen Paraden darf an solch einem besonderen Tag die Verpflegung keineswegs zu kurz kommen. Serviert werden dabei vor allem irische Köstlichkeiten wie Irish Stew oder Guinness. Auch unsere Malzbier-Cupcakes mit grünem Frosting passen hervorragend dazu. Feierst du den St. Patrick‘ s Day oder bist auf eine Feier eingeladen, dann backe die süßen Cupcakes unbedingt als Mitbringsel fürs Party-Büffet.

Für die Cupcakes bereitest du zuerst den Teig zu. Dafür schmilzt du die Butter zusammen mit dem Malzbier in einem Topf und rührst dann den Kakao unter. Vermenge in einer Schüssel Zucker, Ei und Vanilleextrakt miteinander und schlage dann alles schaumig. In einer zweiten Schüssel mischst du Mehl, Backpulver und Salz. Nun schlägst du erst die Malzbier-Schoko-Masse unter die Zucker-Ei-Mischung und dann die trockenen Zutaten dazu. Hast du einen glatten Teig, verteilst du den auf die Muffinförmchen und backst die Cupcakes für 20 Minuten. Bevor du sie mit dem Frosting verzierst, lässt du sie erst vollständig abkühlen.

Highlight der Malzbier-Cupcakes ist das süße Frosting, das in einem leuchtenden Grün erstrahlt. Dafür rührst du Frischkäse mit weicher Butter zu einer glatten Masse. Mische Puderzucker und Vanilleextrakt unter und färbe die Creme zum Schluss mit ein bis zwei Tropfen grüner Lebensmittelfarbe. Fülle das Frosting in einen Spritzbeutel und verziere damit die Cupcakes. Findest du Zuckerstreusel in Kleeblattform, kannst damit deine Malzbier-Cupcakes zusätzlich verzieren. Auch mit geraspelter Schokolade oder essbarem Glitzer verleihst du den süßen Küchlein das gewisse Etwas.

