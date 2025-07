Unwiderstehlich: Mandelkuchen mit Quark und Kirschen

Es gibt Kuchen, die einfach das Gesamtpaket bieten: einen zarten Boden, eine cremige Füllung und eine saftig-fruchtige Note. Der Mandelkuchen mit Quark und Kirschen ist genau so ein Kandidat. Er ist optisch und geschmacklich ein absoluter Hit und macht sich auf jeder Kuchentafel hervorragend.

Mandelkuchen mit Quark und Kirschen: einfaches Rezept mit großer Wirkung

Wer gut backen möchte, sollte Mandeln verwenden. Das ist zwar nur meine persönliche Meinung, aber ich spreche aus Erfahrung. Mandeln werten Gebäck einfach immer auf. Sie verleihen Teigen durch etwas Biss eine angenehme Textur, schmecken leicht süßlich und sorgen für eine feine, nussige Note die so gut wie jedem Backwerk gut steht. So wie zum Beispiel diesem Mandelkuchen mit Quark und Kirschen.

Der Kuchen besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten. Zuerst ist da der Boden, ein fluffig-saftiger Rührteig, der durch gemahlene Mandeln ein leichtes Marzipanaroma erhält. Darauf glänzt eine Quarkcreme mit feinem Vanillegeschmack, die in ihrer Konsistenz fast einen Käsekuchen ähnelt. Zum Schluss verleihen Kirschen dem Kuchen nicht nur einen hübschen Farbakzent, sondern auch eine fruchtige Note. Da es momentan keine frischen Kirschen gibt – beziehnungsweise die frischen Kirschen im Supermarkt wirklich nicht gut fürs Klima sind – verwende Kirschen aus dem Glas.

Übrigens: Wusstest du, dass der Einlegesud der Kirschen ein regelrechtes Geschenk ist? Es macht sich gut als Schorle oder lässt sich mit heißem Wasser zu einem Punsch aufgießen. Schütte es also bloß nicht weg!

Bestreue den Mandelkuchen mit Quark du Kirschen mit einigen gehobelten Mandeln, bevor er in die Röhre wandert. Diese werden wunderbar knusprig und geben dem Ganzen einen zusätzlichen Biss. Einmal abgekühlt, kannst du den Kuchen mit einem Klecks Sahne oder etwas Puderzucker servieren. Und falls du dich fragst, ob er auch am nächsten Tag noch schmeckt – auf jeden Fall! Durch den Quark bleibt er wunderbar saftig. Wenn er denn so lange hält, versteht sich.

Mandelkuchen sind immer eine gute Idee. Backe doch auch mal die Torta Caprese, einen italienischen Schoko-Mandel-Kuchen ohne Mehl oder einen klassischen Buttermilchkuchen mi Mandeln. Ebenfalls himmlisch schmeckt diese schwedische Mandeltorte.

Mandelkuchen mit Quark und Kirschen Nele 4.09 ( 23 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (26 cm Durchmesser, z.B. diese hier mit Deckel 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 150 g Butter weich

120 g Zucker

3 Eier

200 g Mehl

80 g gemahlene Mandeln

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

50 ml Milch Für die Quarkschicht: 500 g Quark

100 g Zucker

1 Vanillezucker

2 Eier

2 EL Speisestärke

1 EL Zitronensaft Für das Topping: 300 g Kirschen aus dem Glas, gut abgetropft

50 g gehobelte Mandeln Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor und fette die Springform ein.

Rühre die Butter mit dem Zucker schaumig und gib die Eier nacheinander dazu. Vermische Mehl, Mandeln, Backpulver und Salz und rühre die Mischung mit der Milch unter die Butter-Ei-Masse. Verteile den Teig in der Form und streiche ihn glatt.

Rühre für die Quarkschicht den Quark mit Zucker, Vanillezucker, Eiern, Speisestärke und Zitronensaft cremig. Verteile die Quarkmasse gleichmäßig auf dem Teig.

Streue die Kirschen auf der Quarkschicht aus und garniere alles mit gehobelten Mandeln.

Backe den Kuchen für etwa 50 Minuten, bis die Oberfläche leicht gebräunt ist. Decke ihn nach etwa 30 Minuten locker mit Alufolie ab, falls die Mandeln zu dunkel werden.

