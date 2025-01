Kuchen ohne Mehl: So backst du den italienischen Schoko-Mandel-Kuchen Torta Caprese

Die einfachen Rezepte sind doch meist die besten. So verhält es sich auch mit Torta Caprese, diesem italienischen Schoko-Mandel-Kuchen. Er steht innerhalb von 20 Minuten im Ofen und lässt sich ganz ohne Mehl backen. Dafür schmeckt er herrlich schokoladig und wird schnell zu deinem Lieblingskuchen werden!

Torta Caprese: Italienischer Schoko-Mandel-Kuchen

Bevor Verwirrung entsteht: Nein, diese Torta Caprese hat nichts mit Mozzarella und Tomaten zu tun. Sie ist nach ihrem Herkunftsort, der italienischen Insel vor Neapel benannt. Der Legende nach haben wir ihre Existenz dem amerikanischen Gangsterboss Al Capone zu verdanke, zumindest indirekt. Einige seiner Mafiosi sollen bei einem Besuch der Insel dessen leckersten Kuchen bestellt haben. Der Koch vergaß bei der Zubereitung aber das Mehl. Das Ergebnis schmeckte jedoch nicht nur, sondern wurde rasch zum beliebtesten Dessert der Insel.

Anstelle von Mehl wird die Torta Caprese mit Mandeln gebacken. Dadurch schmeckt sie nicht nur lecker nussig, sondern eignet sich zudem für Menschen, die kein Gluten essen dürfen. Du kannst stattdessen genauso gut andere gemahlene Nüsse verwenden, falls diese dir besser schmecken. Für die Schokolade im Kuchen gilt: Bitter ist besser. Verwende eine, die keine anderen Zutaten hat als Kakao und Zucker. Übrigens: Um den Kuchen besonders locker zu bekommen, wird die Schokolade nicht geschmolzen, sondern fein gerieben.

Torta Caprese fällt besonders durch ihre Konsistenz auf. Sie ist innen klebrig und außen knusprig. Spare also nicht an Ei und Butter, sonst könnte der Kuchen trocken werden. Um auch den Boden so knusprig zu kriegen, streue die Backform 🛒 mit etwas Stärke aus. Nach dem Backen kannst du den Kuchen für eine hübsche Optik mit etwas Puderzucker bestreuen.

Wir bei Leckerschmecker können von Schokokuchen gar nicht genug bekommen! Du auch nicht? Dann backe als Nächstes mal den schwedischen Schokoladenkuchen Kladdkaka, der noch etwas süßer ist als dieser hier. Die Tarte Moelleux hat ein fluffiges Äußeres und einen flüssigen Kern. Und hast du Schokoladenreste übrig, kannst du daraus einfach diesen Kuchen mit nur 3 Zutaten backen.

Torta Caprese Nele 4.10 ( 456 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Springform, 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x 170 g weiche Butter plus mehr für die Form

25 g Maisstärke plus mehr für die Form

170 g Schokolade dunkel mit 70 % Kakaoanteil

5 Eier bei Raumtemperatur

1 Prise Salz

170 g Puderzucker

½ Vanilleschote Mark

170 g Mandeln gemahlen

5 g Backpulver

15 g Kakaopulver Zubereitung Heize den Backofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Springform mit etwas aus und bestreue sie mit ein wenig Stärke.

Schneide die Schokolade mit einem Messer fein oder raspele sie.

Trenne die Eier. Schlage das Eiweiß mit einer Prise Salz und der Hälfte des Puderzuckers steif.

Schlage den restlichen Zucker mit der Butter cremig. Rühre nach und nach ein Eigelb nach dem anderen unter. Dann folgt das Mark der Vanilleschote.

Vermische die Mandeln, Stärke, Back- und Kakaopulver mit der geraspelten oder gehackten Schokolade.

Hebe abwechselnd etwas von der trockenen Schokoladenmischung und dem Eischnee unter den Butter-Eigelb-Mix. Achte dabei darauf, dass die Konsistenz stets feucht ist und sich kein Teigklumpen bildet.

Fülle den Teig in die Form und backe den Kuchen etwa 45 Minuten lang. Bestreue ihn nach dem Auskühlen mit Puderzucker.

