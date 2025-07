Frühstück mit tropischem Flair: Wir machen Mango Overnight Oats

Obst-Fans aufgepasst! Magst du gern Früchte aller Art, ist dieses Rezept für Mango Overnight Oats genau das Richtige für dich! Die Kombination aus kernigen Haferflocken und süßer Mango verleiht deinem Frühstück ein tropisches Aroma, das nach Urlaub schmeckt. Auch, wenn der eigene Sommerurlaub vielleicht noch ein wenig hin ist – hiermit gibt es das Urlaubs-Feeling zum Löffeln.

Mango Overnight Oats: einfache Rezept zum Frühstück

Overnight Oats sind seit einiger Zeit ein wahres Trend-Frühstück. Kein Wunder, denn schließlich sind sie einfach zubereitet, schmecken immer und es gibt schier unendliche Variationen davon. Wir machen heute Mango Overnight Oats, die dich geschmacklich umhauen werden, obwohl sie innerhalb weniger Minuten vorbereitet sind. Gutes Essen muss schließlich nicht immer aufwendig sein.

Doch warum sind Overnight Oats so eine gute Frühstücksidee? Das liegt an den Haferflocken. Haferflocken sind ein wahres regionales Superfood, das viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Die gewalzten Haferkörner stecken voller Ballaststoffe und Proteine und machen daher lange satt. Auch ihr Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen ist sehr hoch. Noch dazu werden Haferflocken gesünder, wenn man sie einweicht – sie enthalten Phytinsäure, einen sogenannten Antinährstoff. Dieser kann die Aufnahme von beispielsweise Eisen und Magnesium im Körper behindern. Die gute Nachricht: Das Einweichen reduziert diese Säure stark.

Doch nicht nur die Haferflocken sind ein toller Bestandteil dieses Frühstücks, auch die Mango spricht für sich. Mango steckt voller Vitamin C, gilt als schön machendes Lebensmittel, stärkt das Herz und ist gut für die Verdauung. In Kombination mit etwas Joghurt, der für Milchsäurebakterien sorgt, sind Mango Overnight Oats ein wahres Super-Frühstück, das auch noch ganz ohne raffinierten Zucker auskommt.

Mango Overnight Oats Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Wartezeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien z.B. diese hier 🛒 2 Overnight-Oats-Gläser Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Mango

100 g Haferflocken

1 EL Chiasamen

200 ml Milch

150 g Joghurt

1 Prise Salz Zubereitung Schäle die Mango, entferne den Kern und schneide das halbe Fruchtfleisch in kleine Würfel.

Vermische in einer Schüssel Haferflocken, Chiasamen, Milch, Joghurt und eine Prise Salz.

Püriere die halbe Mango und mische das Püree unter die Haferflockenmischung.

Fülle die Mischung in Gläser oder Schüsseln und stelle sie über Nacht in den Kühlschrank.

Verteile vor dem Servieren die restlichen Mangowürfel oben auf die Overnight Oats

