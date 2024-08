Mangold-Quiche mit Feta: unwiderstehliches Ofengericht

Mische Mehl mit Salz in einer Schüssel und drücke eine Mulde in die Mitte. Gib das Ei hinein und verteile die kalte Butter in Stücken um die Mulde herum. Füge das Wasser hinzu und vermenge alles zu einem Teig. Forme ihn zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie. Lege ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank.