Das perfekte Dessert: Fruchtige Maracuja trifft cremige Buttermilch

Zerkleinere die Honigwaffeln in einem stabilen Mixer und verteile sie auf vier Gläser. Behalte ein wenig Honigwaffel-Crunch für die Deko zurück.

Gib die Vollmilch in einen Topf. Rühre ein Päckchen Vanillepuddingpulver in einer kleinen Schüssel nach und nach mit 6 EL von der Milch glatt. Koche die restliche Milch auf, nimm sie dann vom Herd und rühre das angerührte Puddingpulver mit einem Schneebesen ein. Lass die Mischung anschließend noch einmal kurz unter Rühren aufkochen. Fülle den Pudding in eine Rührschüssel um und lass ihn etwas abkühlen – aber nicht zu lange, damit er nicht fest wird.