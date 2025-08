Diese Marillenknödel schmecken wie in Österreich

Wasche und entkerne in der Zwischenzeit die Marillen. Schiebe dazu den Stil eines Löffels auf der einen Seite in die Marille und drücke den Kern heraus. So bleiben die Früchte ganz. Stecke dann je einen Würfelzucker in jede Marille.

Wasche und entkerne in der Zwischenzeit die Marillen. Schiebe dazu den Stil eines Löffels auf der einen Seite in die Marille und drücke den Kern heraus. So bleiben die Früchte ganz. Stecke dann je einen Würfelzucker in jede Marille.