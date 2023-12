Oli

Nimm dir nun einen Teil des Teigs in die angefeuchtete Hand, drücke ihn platt und gib etwas von der Entenfüllung darauf. Verschließe den Teig vorsichtig zu einem Knödel und gare diese für 15-20 Minuten in kochendem Salzwasser. Sobald der Knödel oben schwimmt, ist er fertig.

Schneide nun ebenfalls das Fleisch klein und brate es zusammen mit der Entenhaut und den Schalotten in der Pfanne. Gib den Saft und Abrieb einer Orang hinzu und lass alles etwas einköcheln. Zum Schluss rundest du es mit kalter Butter ab und lässt es abkühlen.

Entferne die Haut von der Entenbrust, schneide sie klein und gib sie in eine vorgeheizte Pfanne. Lass die Haut schön braten.

Ritze die Maronen mit einem scharfen Messer kreuzweise ein und lege sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Schiebe sie danach für ca. 30 Minuten bei 180 °C Umluft in den vorgeheizten Backofen. Sobald sie sich schön geöffnet haben, kannst du sie herausholen.

Notizen