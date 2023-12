Weiche für das Glühwein-Gelee die Gelatine nach Packungsanweisung in kaltem Wasser ein. Koche den Rotwein mit den Gewürzen und 4 EL Zucker auf, gieße ihn über die Teebeutel und lasse das Ganze 10 Minuten ziehen.

Drücke die eingeweichte Gelatine aus und löse sie im noch heißen Sud auf. Gieße alles durch ein Sieb. Fülle den Sud in 4 Gläser oder Förmchen, lass ihn abkühlen und stelle das Gelee für 3 Stunden kalt.